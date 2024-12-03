Взорвали взрывчатку возле райотдела полиции. СБУ задержала малолетних предателей

Что произошло

Предатель по заданию вражеских спецслужб взорвали самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области. В результате взрыва никто не пострадал.

Вражеские агенты были разоблачены «по горячим следам». Ими оказались двое 14-летних жителей общины, которых враг завербовал через Telegram-каналы по поиску быстрых заработков.

"Для совершения преступления юноши использовали взрывчатку, которая была замаскирована под термос и лежала в тайнике в Киевской области. По инструкции оккупантов для увеличения поражающего действия взрыва фигуранты начинили взрывное устройство гайками и болтами. Рядом с админзданием, где должен был состояться подрыв, злоумышленники скрыто установили мобильный телефон, чтобы транслировать взрыв в режиме реального времени", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала малолетних предателей (t.me/SBUkr)

В частности для дистанционного подрыва предатели использовали еще один мобильный телефон со специальной программой, которую получили от врага.

Всеми действиями руководил представитель спецслужб России, который маскировался под аккаунтом девушки и обещал предателю денежное вознаграждение за выполнение задания. Впрочем, малолетние агенты так и не дождались "гарантированных" денег.

Что угрожает

Обоим предателям сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт. Им грозит до 12 лет тюрьмы.