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Не лише Трамп і Ердоган. Кого ще Зеленський хоче бачити на зустрічі з Путіним

Україна, Неділя 27 липня 2025 15:53
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Не лише Трамп і Ердоган. Кого ще Зеленський хоче бачити на зустрічі з Путіним Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна запропонувала провести зустріч на найвищому рівні з представниками країни-агресора. Йдеться про новий раунд перемовин, на якому мають бути присутні лідери України, Росії, США, Туреччини та європейських держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що провів предметну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Він зазначив, що під час переговорів він поінформував французького колегу про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.

"Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", - наголосив президент України.

За його словами, вони з Макроном також детально обговорили євроінтеграційний шлях України та домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом.

"Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно. Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує", - зазначив Зеленський.

Як зауважив президент, його законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, 23 липня українська та російська делегації провели третій раунд переговорів у Стамбулі.

Україна серед іншого вчергове запропонувала провести зустріч Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента США Дональда Трампа до кінця серпня.

Детальніше про що ще Україна і РФ говорили в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що глава української делегації Рустем Умєров також прокоментував, чи будуть наступні раунди, якщо до кінця літа не вдасться організувати зустріч лідерів.

Варто зауважити, що у Кремлі вже відповіли, чи погодиться Москва на зустріч Путіна й Зеленського у серпні.

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