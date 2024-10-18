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"Дуже негативна тенденція". У МОН звернулись до батьків школярів із важливою заявою

Україна, П'ятниця 18 жовтня 2024 14:11
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"Дуже негативна тенденція". У МОН звернулись до батьків школярів із важливою заявою Фото: Відновлення очного навчання у школах в Україні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Дистанційна освіта значно програє очній: діти засвоюють менше знань та навичок, якщо вчаться онлайн. Тому там, де дозволяє безпекова ситуація, дітям варто переходити на очне навчання.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Скільки шкіл відновило очне навчання під час війни

В Україні реалізується політика “Школа офлайн”. Її ціль – повернення за парти 300 тисяч учнів. Для цього в Україні відновлюють інфраструктуру, будують повноцінні укриття. Також стимулюють дітей і батьків виходити на очну освіту там, де є така можливість.

"Зараз майже 84% шкіл працюють в очному або в очнозмішаному форматі. І близько 14% (1500-1700) закладів освіти працюють у форматі дистанційному. Є території, де навіть за наявності умов (укриття – ред.) працювати дуже небезпечно. Де близькість до лінії фронту не дозволить навіть будувати укриття", – зазначила Надія Кузьмичова.

За її словами, перш за все треба забезпечити базову потребу в безпеці.

"Держава інвестує великі гроші в будівництво повноцінних протирадіаційних укриттів, в яких можна вчитись. Не пересиджувати повітряну тривогу, а саме вчитись. І це стратегічний пріоритет", – додала вона.

Чому важливо переходити з онлайн-навчання до очного

Вже давно відомо, що дітям краще вчитися очно, аніж онлайн. І навіть найбільш якісна дистанційна освіта програє не лише по знаннях і навичках, а й по психоемоційних особливостях розвитку учня.

"Часто буває, коли умовна родина переїхала з Маріуполя до Львова. І дитина чомусь не ходить до львівської школи, а продовжує вчитись дистанційно вже третій рік. Хоча місця у львівських школах є, там майже всі заклади відновили роботу очно. Можна йти вчитись, але цього не відбувається", – описала тенденцію заступниця міністра.

На її думку, така тенденція є дуже негативною й неправильною, "бо тут йдеться про внутрішню сегрегацію".

"Ми дистанціюємося від своїх же, не інтегруємося у місцевий простір. І це в той час як для дитини найкращий механізм інтеграції – залучатися через школу до свого середовища, до всіх його активностей, і врешті ставати повноцінним членом цього мікросоціуму. Над цим треба працювати безпосередньо з самими родинами", – уточнила Кузьмичова.

Там, де є можливість, МОН рекомендує виходити на очне навчання.

"Якби зараз вийшли на очне навчання всі діти, які перебувають в умовно безпечних регіонах, це б могло бути більше 100 тисяч дітей, які наразі живуть в одному місці, а натомість з різних причин вчаться дистанційно", – підкреслила вона.

Також у МОН пояснили, як варто ставити оцінки школярам, які живуть за кордоном.

Також стало відомо, в якій області України через війну набрали найменше учнів у школах.

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