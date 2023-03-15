Підготував схрон з вибухівкою. СБУ затримала агента РФ у Харкові, який планував теракти

СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Працівникам СБУ вдалося знайти схованку з вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру. Для цього він стежив за українськими захисниками - намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають в СБУ, у "зоні особливої уваги" ворожого агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки.

"Поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено схрон з вибухівкою, яку він планував застосувати для вчинення терактів", - додали в спецслужбі.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, якого у листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області. Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території РФ.

Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Для комунікації з ФСБ їхній агент використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).