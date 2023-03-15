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Подготовил схрон со взрывчаткой. СБУ задержала агента РФ в Харькове, планировавшего теракты

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Украина, Среда 15 марта 2023 10:40
Подготовил схрон со взрывчаткой. СБУ задержала агента РФ в Харькове, планировавшего теракты Фото: СБУ задержала агента РФ в Харькове, планировавшего теракты (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Работникам СБУ удалось найти схрон со взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны, которые находятся на территории областного центра. Для этого он следил за украинскими защитниками - пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в СБУ, в "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности.

"Вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен тайник со взрывчаткой, которую он планировал применить для совершения терактов", - добавили в спецслужбе.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области. Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории РФ родственник.

Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу.

Для коммуникации с ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как сообщалось, СБУ задержала злоумышленника, который оказался агентом ФСБ и передавал врагу данные об обороне Николаева.

Также СБУ задержала в Житомирской области российского агента. Тот хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

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Служба безопасности Украины харков
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