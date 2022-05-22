СБУ задержала российского агента. Он хотел вступить в ряды ВСУ

Служба безопасности задержала в Житомирской области российского агента. Тот хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"СБУ задержала российского агента, который хотел призваться в боевое подразделение ВСУ для разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов. А до того предатель помогал захватчикам во время временной оккупации одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая помогала диверсантам зайти в Николаев.

Добавим, в Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины сорвала попытку России собрать данные о регионе.

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