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Підготували усе, щоб нищити ворога. Наєв розповів про оборону на Волинському напрямку

Фото: Сергій Наєв, командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Волинському напрямку продовжуються заходи зі зміцнення української охорони та оборони державного кордону. Підготовлено усе, щоб нищити ворога.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу командування.

Зокрема на кордоні: 

  • збільшено кількість прикордонних нарядів;
  • організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону;
  • посилено бойову службу та ведення розвідки.

"Для ворога підготовлено все, що буде нищити його й не допускати його проходу вглиб нашої території. Ми вживаємо адекватних заходів щодо підсилення охорони та оборони державного кордону", - розповів Наєв. 

За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС, передбачено збільшення сил у разі зростання загрози. Водночас ситуація наразі оцінюється як стабільна та контрольована. Розвідка України чітко володіє інформацією про тих, хто перебуває по той бік кордону та чим вони займаються в режимі онлайн 

"Безпосередньо я перебуваю в активному спілкуванні з командувачем оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генералом Томашом Піатровські. Ми часто зустрічаємося, проводимо телефонні розмови, обмінюємося інформацією стосовно того, що робить Польща та інші країни НАТО зі зміцнення своїх кордонів", - додав Наєв. 

Вагнерівці в Білорусі 

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, частину найманців перекинули до Білорусі. Наразі ситуація на кордоні залишається контрольовано, втім як заявляють в Україні, Польщі та країнах Балтії, найманці можуть вдатись до провокацій. 

Тим часом як стверджує "Центр національного спротиву", згідно з даними білоруських партизанів, "вагнерівці" почали покидати Білорусі через відсутність заробітку.

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