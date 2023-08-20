Подготовили все, чтобы уничтожать врага. Наев рассказал об обороне на Волынском направлении

В частности, на границе:

увеличено количество пограничных нарядов;

организован мониторинг ситуации по ту сторону государственной границы;

усилена боевая служба и ведение разведки.

"Для врага подготовлено все, что будет уничтожать его и не допускать его прохода вглубь нашей территории. Мы принимаем адекватные меры по усилению охраны и обороны государственной границы", - рассказал Наев.

По словам командующего Объединенных Сил ВС, предусмотрено увеличение сил в случае роста угрозы. В то же время ситуация пока оценивается как стабильная и контролируемая. Разведка Украины четко владеет информацией о тех, кто находится по ту сторону границы и чем они занимаются в режиме онлайн

"Непосредственно я нахожусь в активном общении с командующим оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша генералом Томашем Пиатровски. Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", - добавил Наев.

Вагнеровцы в Беларуси

После неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть наемников перебросили в Беларусь. Сейчас ситуация на границе остается контролируемой, впрочем как заявляют в Украине, Польше и странах Балтии, наемники могут прибегнуть к провокациям.

Между тем, как утверждает "Центр национального сопротивления", согласно данным белорусских партизан, "вагнеровцы" начали покидать Беларусь из-за отсутствия заработка.