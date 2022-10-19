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В подготовке к зиме исходим из того, что Россия направит террор на энергообъекты, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Среда 19 октября 2022 23:20
В подготовке к зиме исходим из того, что Россия направит террор на энергообъекты, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина готовится к тому, что зимой Россия может направить свой террор на энергетические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел сегодня общее совещание по вопросам энергетики. Готовимся ко всем возможным сценариям, учитывая зимний сезон. Исходим из того, что российский террор будет направлен на энергетические объекты, пока при помощи партнеров не обеспечим возможность сбивать 100 процентов вражеских ракет и дронов", - подчеркнул президент.

Напомним, россияне усилили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Так сегодня, 19 октября, оккупанты обстреляли Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области, в результате чего там начался пожар.

Также мы писали, что россияне сегодня при помощи ракет повредили энергетический объект в Винницкой области.

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Владимир Зеленский Электроэнергия Война России против Украины ракетный удар
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