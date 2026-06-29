ua en ru
Пн, 29 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Підготовку Києва до зими розглянуть на РНБО: стали відомі плани Кабміну

11:05 29.06.2026 Пн
2 хв
Повноваження одного з заступників столичного мера можуть суттєво розширити 
aimg Юрій Дощатов aimg Анастасія Мацепа
Підготовку Києва до зими розглянуть на РНБО: стали відомі плани Кабміну Фото: теплопостачання столиці – головний виклик уряду та КМДА (РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На засіданні РНБО щодо питання підготовки Києва не планується виносити рішення про звільнення голови КМДА.

Про це йдеться у публікації РБК-Україна "Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими".

"Віталія Кличка точно не будуть нагороджувати Орденом Ярослава Мудрого. Але звільняти з посади голови КМДА теж не планується. Будь-яка людина, яка прийде на його місце, просто не встигне перебудувати управлінську владу під себе і дати результат", – сказав співрозмовник видання, знайомий з ініціативою уряду.

За його словами, столична влада до зими може не встигнути забезпечити будівництво достатніх потужностей блочно-модульних котелень для надання необхідного теплопостачання. Мова йде про дуже значні обсяги теплогенерації, відносно загальної потреби, зазначив співрозмовник.

За інформацією РБК-України, за результатами засідання РНБО, скоріш за все, слід очікувати рішення, яке змінить повноваження в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

"Йому, за інформацією видання, можуть дати право більш самостійно, незалежно від голови столичної адміністрації, вирішувати питання підготовки до зими, в тому числі і фінансові. І він буде звільнений від кураторства інших напрямів", – йдеться в публікації.

18 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін вже найближчим часом планує ініціювати питання підготовки Києва до зими на розгляд РНБО.

Свириденко підкреслила, що Київ має бути повністю готовий до наступної зими, і додала, що це є прямою відповідальністю столичної влади.

У березні Володимир Зеленський заявляв про необхідність допомогти столиці в процесі підготовки до зими. Він зазначив, що допомогти в цьому питанні може Олександр Кубраков, який певний час очолював Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури й одночасно обіймав посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України.

Читайте також: Кличко зробив важливу заяву щодо підготовки Києва до зими
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Віталий Кличко Опалювальный сезон
Новини
Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло
Графіки повертаються: де в Україні можуть почати вимикати світло
Аналітика
Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими