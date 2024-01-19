Підготовка ЗСУ, поглиблення діалогу й не тільки. Зеленський переговорив з прем'єром Албанії

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Обговорили підготовку Збройних сил України й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Про що говорили:
"Окрім того, ми обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани та продовження оборонної взаємодії. Відзначив важливість продовження й розширення програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Албанії", - пише президент.
Албанія є одним із союзників України, який підтримує нашу країну на тлі російського вторгнення.
Як відзначив вище президент, Тирана не лише виступила з підтримкою в Раді безпеки ООН, але й надає всебічну допомогу. Зокрема ще у вересні 2023 року Албанія підписала декларацію щодо вступу України до НАТО.
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