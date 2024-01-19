UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підготовка ЗСУ, поглиблення діалогу й не тільки. Зеленський переговорив з прем'єром Албанії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Обговорили підготовку Збройних сил України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Про що говорили: 

  • Зеленський привітав чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримки нашої країни в Радбезі ООН, зокрема оборонну та політичну підтримку; 
  • обговорили підготовку Глобального саміту миру. За словами президента, Україна розраховує на активну підтримку з боку наших партнерів, зокрема Албанії.

"Окрім того, ми обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани та продовження оборонної взаємодії. Відзначив важливість продовження й розширення програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Албанії", - пише президент. 

Підтримка Албанії 

Албанія є одним із союзників України, який підтримує нашу країну на тлі російського вторгнення.

Як відзначив вище президент, Тирана не лише виступила з підтримкою в Раді безпеки ООН, але й надає всебічну допомогу. Зокрема ще у вересні 2023 року Албанія підписала декларацію щодо вступу України до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАлбанияВійна в Україні