RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подготовка ВСУ, углубление диалога и не только. Зеленский переговорил с премьером Албании

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Обсудили подготовку Вооруженных сил Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

О чем говорили: 

  • Зеленский приветствовал четкую позицию Албании относительно российского вторжения в Украину, поддержки нашей страны в Совбезе ООН, в частности оборонную и политическую поддержку; 
  • обсудили подготовку Глобального саммита мира. По словам президента, Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны наших партнеров, в частности Албании.

"Кроме того, мы обсудили пути углубления диалога Украина - Балканы и продолжение оборонного взаимодействия. Отметил важность продолжения и расширения программ по подготовке украинских военнослужащих с участием Албании", - пишет президент.

Поддержка Албании

Албания является одним из союзников Украины, который поддерживает нашу страну на фоне российского вторжения.

Как отметил президент, Тирана не только выступила с поддержкой в Совбезе ООН, но и оказывает всестороннюю помощь. В частности, еще в сентябре 2023 года Албания подписала декларацию о вступлении Украины в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАлбанияВойна в Украине