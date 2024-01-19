Подготовка ВСУ, углубление диалога и не только. Зеленский переговорил с премьером Албании

О чем говорили:

Зеленский приветствовал четкую позицию Албании относительно российского вторжения в Украину, поддержки нашей страны в Совбезе ООН, в частности оборонную и политическую поддержку;

обсудили подготовку Глобального саммита мира. По словам президента, Украина рассчитывает на активную поддержку со стороны наших партнеров, в частности Албании.

"Кроме того, мы обсудили пути углубления диалога Украина - Балканы и продолжение оборонного взаимодействия. Отметил важность продолжения и расширения программ по подготовке украинских военнослужащих с участием Албании", - пишет президент.

Поддержка Албании

Албания является одним из союзников Украины, который поддерживает нашу страну на фоне российского вторжения.

Как отметил президент, Тирана не только выступила с поддержкой в Совбезе ООН, но и оказывает всестороннюю помощь. В частности, еще в сентябре 2023 года Албания подписала декларацию о вступлении Украины в НАТО.