Подготовка ВСУ, углубление диалога и не только. Зеленский переговорил с премьером Албании

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Обсудили подготовку Вооруженных сил Украины и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
О чем говорили:
"Кроме того, мы обсудили пути углубления диалога Украина - Балканы и продолжение оборонного взаимодействия. Отметил важность продолжения и расширения программ по подготовке украинских военнослужащих с участием Албании", - пишет президент.
Албания является одним из союзников Украины, который поддерживает нашу страну на фоне российского вторжения.
Как отметил президент, Тирана не только выступила с поддержкой в Совбезе ООН, но и оказывает всестороннюю помощь. В частности, еще в сентябре 2023 года Албания подписала декларацию о вступлении Украины в НАТО.
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