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Албанія підтримала вступ України до НАТО

Нью Йорк, Середа 20 вересня 2023 19:55
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Албанія підтримала вступ України до НАТО Фото: прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та президент України Володимир Зеленський (facebook.com/igor.zhovkva)
Автор: Іван Носальський

Албанія підписала декларацію про підтримку вступу України до НАТО. Це сталося під час зустрічі албанського прем’єра Еді Рами з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву у Facebook.

"Албанія, яка як непостійний член головує у Раді Безпеки ООН і є членом НАТО з 1999 року, сьогодні стала 25 країною, яка формалізувала чітку підтримку членства України в Альянсі", - написав Жовква.

За його словами, у декларації зазначено, що:

  • Албанія підтримує членство України в НАТО і залишається повністю прихильною до підтримки України на її шляху до повної євроатлантичної інтеграції;
  • Албанія готова до надання Україні політичної, військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки у рамках двостороннього та міжнародного співробітництва. Албанія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно;
  • Албанія визнає, що безпека України має велике значення для країн-членів та Альянсу, а також зобов'язується брати участь у відновленні України після війни.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна розраховує стати членом Північноатлантичного альянсу. Це необхідно, щоб не допустити повторної агресії Росії після завершення поточної війни.

У липні на саміті країни-члени НАТО вирішили дозволити Україні стати частиною Альянсу без виконання плану дій щодо членства.

При цьому очікується, що під час наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у 2024 році, наша країна отримає офіційне запрошення до Альянсу.

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