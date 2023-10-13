Підготовка до зими та захист енергетики: Зеленський провів нараду в Одесі

"Провів нараду з військовим керівництвом, керівниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області. У центрі уваги - підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що під час наради детально обговорив підготовку до опалювального сезону, захист об'єктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури та потреби системи протиповітряної оборони.

"Працюємо як вдома, в Україні, так і з партнерами, щоб дати більше захисту державі та людям", - резюмував президент.

Як уточнили в Офісі президента, під час наради Зеленському доповідав командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неіжпапа. Зокрема, він поінформував про спроби Росії зірвати цивільне судноплавство та дії України щодо запобігання цьому, а також про спеціальні операції у Чорному морі для боротьби з російськими носіями ракет.

Удари РФ на південь України

Нагадаємо, російські військові останні кілька місяців посилено атакують південні регіони України. Для цього вони використовують свої дрони-камікадзе, гіперзвукові ракети "Онікс" і не тільки.

Зокрема, під ударами знаходиться і Одеська область. Окупанти часто намагаються бити по річкових портах на Дунаї.

Остання подібна атака відбулася вчора, 12 жовтня. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 28 із 33 "Шахедів".