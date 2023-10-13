Подготовка к зиме и защита энергетики: Зеленский провел совещание в Одессе

"Провел совещание с военным руководством, руководителями правоохранительных органов и областными властями по ситуации в городе и области. В центре внимания - подготовка к зиме, защита наших людей, инфраструктуры и энергетики от российского террора", - подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что в ходе совещания детально обсудил подготовку к отопительному сезону, защиту объектов энергетики, последствия российских обстрелов портовой инфраструктуры и потребности системы противовоздушной обороны.

"Работаем как дома, в Украине, так и с партнерами, чтобы дать больше защиты государству и людям", - резюмировал президент.

Как уточнили в Офисе президента, в ходе совещания Зеленскому докладывал командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа. В частности, он проинформировал о попытках России сорвать гражданское судоходство и действия Украины по предотвращению этого, а также о специальных операциях в Черном море для борьбы с российскими носителями ракет.

Удары РФ по югу Украины

Напомним, российские военные последние несколько месяцев усиленно атакуют южные регионы Украины. Для этого они используют свои дроны-камикадзе, гиперзвуковые ракеты "Оникс" и не только.

В частности, под ударами находится и Одесская область. Оккупанты часто пытаются бить по речным портам на Дунае.

Последняя подобная атака состоялась вчера, 12 октября. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 28 из 33 "Шахедов".