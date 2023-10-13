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Подготовка к зиме и защита энергетики: Зеленский провел совещание в Одессе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Одессе (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 октября, приехал в Одессу. Он провел совещание с местными властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

"Провел совещание с военным руководством, руководителями правоохранительных органов и областными властями по ситуации в городе и области. В центре внимания - подготовка к зиме, защита наших людей, инфраструктуры и энергетики от российского террора", - подчеркнул Зеленский. 

Он рассказал, что в ходе совещания детально обсудил подготовку к отопительному сезону, защиту объектов энергетики, последствия российских обстрелов портовой инфраструктуры и потребности системы противовоздушной обороны. 

"Работаем как дома, в Украине, так и с партнерами, чтобы дать больше защиты государству и людям", - резюмировал президент. 

Как уточнили в Офисе президента, в ходе совещания Зеленскому докладывал командующий Военно-Морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа. В частности, он проинформировал о попытках России сорвать гражданское судоходство и действия Украины по предотвращению этого, а также о специальных операциях в Черном море для борьбы с российскими носителями ракет.

Удары РФ по югу Украины

Напомним, российские военные последние несколько месяцев усиленно атакуют южные регионы Украины. Для этого они используют свои дроны-камикадзе, гиперзвуковые ракеты "Оникс" и не только. 

В частности, под ударами находится и Одесская область. Оккупанты часто пытаются бить по речным портам на Дунае. 

Последняя подобная атака состоялась вчера, 12 октября. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 28 из 33 "Шахедов"

 

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Владимир ЗеленскийОдессаатака дроновОтопительный сезонВойна России против Украины