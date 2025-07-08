Підготовка до зими: Скільки газу Україна вже накопичила у сховищах?

"Станом на сьогодні (8 липня – ред.) рівень запасів перевищив 8,5 млрд кубічних метрів у сховищах. Закачування йде не погано: у темпі, який вдвічі більший, ніж був у липні минулого року – це більше 50 млн кубометрів на добу", - сказав виданню аналітик.

Основним джерелом газу для його закачування у підземні сховища є імпортний ресурс.

Звідки Україна імпортує газ?

За інформацією ExPro Consulting, на сьогодні Україна імпортує близько 27 млн кубометрів на добу, що на 40% більше обсягу імпорту у червні цього року.

"Основна частина газу надходить з Угорщини – це 9,6-9,7 млн кубометрів на добу. Ми майже на максимум використовуємо потужності газотранспортної системи за цим напрямком", - зазначив Свищо.

За його словами, газ також імпортується із Польщі (8,3-8,4 млн кубометрів на добу) та Словаччини (7,6 млн кубометрів на добу).

"Ми вперше в історії фізично імпортуємо такі великі обсяги газу із Польщі. Це стало можливим завдяки розширенню потужності ГТС на кордоні з Польщею", - сказав спікер, додавши, що близько 3 млн кубометрів газу на добу з польського напрямку – це зріджений газ, який купує "Нафтогаз України" за контрактом із польським нафтогазовим концерном Orlen.

Також з початку липня Україна вперше почала імпортувати газ по Трансбалканському коридору – системі газопроводів від терміналів зрідженого газу у Греції через Болгарію, Румунію та Молдову до кордону з Україною у Одеській області.

"Обсяг імпорту становить 160 тисяч кубометрів на добу, як і було заброньовано за цим напрямком. Обсяги поки не великі, скоріше це тестові операції, але видно, що деякі компанії вже опрацювали цей механізм і в перспективі за цим напрямком можна буде імпортувати більші обсяги", - пояснив аналітик.

Чи встигне Україна накопичити достатньо газу на зиму?

Михайло Свищо висловив прогноз, що під кінець липня – на початок серпня запаси газу будуть наближатися до 10 млрд кубометрів у сховищах.

"Далі все буде йти так само. Якихось суттєвих змін, обвалу імпорту швидше за все не буде. Можливо, імпорт трохи зменшиться, але за рахунок того, що відновлюють видобуток, а також нових надходжень коштів для "Нафтогазу", про що може бути оголошено на конференції в Римі (Ukraine Recovery Conference 10-11 липня – ред.) - в цілому все йде досить непогано", - сказав аналітик, додавши, що Україні вдасться накопичити необхідну кількість газу до початку опалювального сезону.

Він додав, що протягом зими, швидше за все, газ також будуть імпортувати, щоб був ресурс на випадок ударів по газовій інфраструктурі.