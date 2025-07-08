Подготовка к зиме: Сколько газа Украина уже накопила в хранилищах?

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах продолжают расти, уже удалось накопить более 8,5 млрд кубометров топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика газового рынка компании ExPro Consulting Михаила Свищо.
"По состоянию на сегодня (8 июля - ред.) уровень запасов превысил 8,5 млрд кубических метров в хранилищах. Закачка идет не плохо: в темпе, который вдвое больше, чем был в июле прошлого года - это более 50 млн кубометров в сутки", - сказал изданию аналитик.
Основным источником газа для его закачки в подземные хранилища является импортный ресурс.
По информации ExPro Consulting, на сегодня Украина импортирует около 27 млн кубометров в сутки, что на 40% больше объема импорта в июне этого года.
"Основная часть газа поступает из Венгрии - это 9,6-9,7 млн кубометров в сутки. Мы почти на максимум используем мощности газотранспортной системы по этому направлению", - отметил Свищо.
По его словам, газ также импортируется из Польши (8,3-8,4 млн кубометров в сутки) и Словакии (7,6 млн кубометров в сутки).
"Мы впервые в истории физически импортируем такие большие объемы газа из Польши. Это стало возможным благодаря расширению мощности ГТС на границе с Польшей", - сказал спикер, добавив, что около 3 млн кубометров газа в сутки с польского направления - это сжиженный газ, который покупает "Нафтогаз Украины" по контракту с польским нефтегазовым концерном Orlen.
Также с начала июля Украина впервые начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдову до границы с Украиной в Одесской области.
"Объем импорта составляет 160 тысяч кубометров в сутки, как и было забронировано по этому направлению. Объемы пока не большие, скорее это тестовые операции, но видно, что некоторые компании уже проработали этот механизм и в перспективе по этому направлению можно будет импортировать большие объемы", - пояснил аналитик.
Михаил Свищо высказал прогноз, что к концу июля - началу августа запасы газа будут приближаться к 10 млрд кубометров в хранилищах.
"Дальше все будет идти так же. Каких-то существенных изменений, обвала импорта скорее всего не будет. Возможно, импорт немного уменьшится, но за счет того, что восстанавливают добычу, а также новых поступлений средств для "Нафтогаза", о чем может быть объявлено на конференции в Риме (Ukraine Recovery Conference 10-11 июля - ред.) - в целом все идет достаточно неплохо", - сказал аналитик, добавив, что Украине удастся накопить необходимое количество газа до начала отопительного сезона.
Он добавил, что в течение зимы, скорее всего, газ также будут импортировать, чтобы был ресурс на случай ударов по газовой инфраструктуре.
Напомним, по оценкам собеседников РБК-Украина, которые знакомы с ситуацией, в правительстве планируют закачать в хранилища на начало отопительного сезона (на середину октября - начало ноября) около 13 млрд кубометров.
В материале РБК-Украина"Минимум газа и денег: как "Нафтогаз" готовится к зиме и кто поддержит Украину" рассказывается, что из отопительного сезона 2024-2025 годов Украина вышла с минимальными за последние 11 лет запасами газа.
Для их восстановления, газ импортируется из Польши, Словакии и Венгрии. В частности, "Нафтогаз" активно покупает сжиженный газ в сотрудничестве с польской компанией Orlen, этот ресурс разгружается с танкеров в терминалах на Балтийском море. "Нафтогаз" сотрудничает с кредиторами для привлечения необходимого финансового ресурса для покупки газа.
В мае сообщалось, что операторы 5 стран (Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины) договорились о снижении совместного тарифа на транспортировку газа от портов Греции до украинской газоизмерительной станции "Гребеники" на границе с Молдовой в Одесской области. Этот маршрут (Трансбалканский коридор) имеет возможность поставлять около 3 млн кубометров газа в сутки.