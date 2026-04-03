Підготовка до зими "на паузі": Україна змінює плани закупівлі газу через війну в Ірані

За словами співрозмовника, поки що немає прогнозів щодо зниження ціни на газ у найближчі місяці. Тому імпорт може бути активізований навіть наприкінці третього - на початку четвертого кварталів.

Зазвичай газ для наповнення сховищ Україна активно імпортувала з кінця весни до початку осені. Минулого року додаткові обсяги газу закуповувалися в Європі в зимовий період, щоб уникнути дефіциту.

За лютневими оцінками уряду, з якими ознайомилося видання, протягом року планувалося імпортувати 2-2,5 млрд кубометрів. Але для цього поки що немає коштів.

Скорочення імпорту газу

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в енергетиці розповіли, що з 1 квітня Україна істотно скоротила імпорт газу і припинила його поставки через Угорщину, а також через Словаччину і Румунію. Причина полягає в тому, що трейдери не запланували їх за цими напрямками.

Станом на середу біло зарезервовано лише поставки через Польщу в обсязі 0,78 млн кубометрів, що становить 3% від добових поставок газу в березні.

Відсутність заявок на бронювання потужностей для поставок газу може бути пов'язана з його подорожчанням у березні через війну в Ірані. Ціна газу в Європі за місяць зросла майже на 60% і зараз перевищує 600 доларів за тисячу кубометрів.