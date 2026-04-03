Подготовка к зиме "на паузе": Украина меняет планы закупки газа из-за войны в Иране

По словам собеседника, пока нет прогнозов по снижению цены на газ в ближайшие месяцы. Поэтому импорт может быть активизирован даже в конце третьего - начале четвертого кварталов.

Обычно газ для наполнения хранилищ Украина активно импортировала с конца весны до начала осени. В прошлом году дополнительные объемы газа закупались в Европе в зимний период, чтобы избежать дефицита.

По февральским оценкам правительства, с которыми ознакомилось издание, в течение года планировалось импортировать 2-2,5 млрд кубометров. Но для этого пока что нет средств.

Напомним, источники РБК-Украина в энергетике рассказали, что с 1 апреля Украина существенно сократила импорт газа и прекратила его поставки через Венгрию, а также через Словакию и Румынию. Причина заключается в том, что трейдеры не запланировали их по этим направлениям.

По состоянию на среду бело зарезервированы лишь поставки через Польшу в объеме 0,78 млн кубометров, что составляет 3% от суточных поставок газа в марте.

Отсутствие заявок на бронирование мощностей для поставок газа может быть связано с его подорожанием в марте из-за войны в Иране. Цена газа в Европе за месяц выросла почти на 60% и сейчас превышает 600 долларов за тысячу кубометров.