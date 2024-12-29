Підготовка до виборів в Сирії може зайняти до чотирьох років, - лідер повстанців

Підготовка до проведення президентських виборів в Сирії може тривати до чотирьох років. Для початку кілька років піде на написання конституції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Крім того, за словами Хаят Тахрір аш-Шам
Новий сирійський лідер також сподівається, що американська адміністрація скасує санкції, які були раніше накладені на Сирію через правління режиму Асада.
Кілька тижнів тому повстанці повалили режим диктатора Башара Асада в Сирії. Сам Башар Асад втік до Росії. Зауважимо, що Москва заявила, що диктатор нібито добровільно передав владу.
Натомість Росія на тлі подій у Сирії виводить свої кораблі з морських баз, а також перекидає залишки озброєння з баз, зокрема і на території Лівану.
В Україні нині не виключають відновлення дипломатичних відносин з новим урядом Сирії.
Зокрема український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна направила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.
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