Підготовка до виборів в Сирії може зайняти до чотирьох років, - лідер повстанців

Падіння режиму Асада

Кілька тижнів тому повстанці повалили режим диктатора Башара Асада в Сирії. Сам Башар Асад втік до Росії. Зауважимо, що Москва заявила, що диктатор нібито добровільно передав владу.

Натомість Росія на тлі подій у Сирії виводить свої кораблі з морських баз, а також перекидає залишки озброєння з баз, зокрема і на території Лівану.

В Україні нині не виключають відновлення дипломатичних відносин з новим урядом Сирії.

Зокрема український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна направила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.

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