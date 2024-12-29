Подготовка к выборам в Сирии может занять до четырех лет, - лидер повстанцев

Подготовка к проведению президентских выборов в Сирии может занять до четырех лет. Для начала несколько лет уйдет на написание конституции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Несколько недель назад повстанцы свергли режим диктатора Башара Асада в Сирии. Сам Башар Асад сбежал в Россию. Заметим, что Москва заявила, что диктатор якобы добровольно передал власть.
Зато Россия на фоне событий в Сирии выводит свои корабли с морских баз, а также перебрасывает остатки вооружения с баз, в том числе и на территории Ливана.
В Украине сейчас не исключают восстановления дипломатических отношений с новым правительством Сирии.
В частности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила в Сирию 500 тонн пшеничной муки.
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