Підготовка до виборів після війни займе щонайменше шість місяців, - Шуляк

Проведення виборів можливе лише через шість місяців після завершення воєнного стану. Також потрібно буде вирішити, де облаштувати нові дільниці, оскільки чимала їх кількість була зруйнована ворогом.

За словами Шуляк, в грудні 2023-го відбулась зустріч всіх парламентських фракцій та груп у форматі "Діалогу Жана Моне", під час якої було підписано відповідний документ, згідно з яким усі погоджуються з тим, що проведення виборів можливе через шість місяців після закінчення воєнного стану.

"Тобто пів року - це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", - пояснила вона.

Питання зруйнованих дільниць

Голова партії "Слуга народу" також зауважила, що чималу роль у підготовці до виборчого процесу відіграє Центральна виборча комісія, яка займається реєстром виборців, що був закритий 24 лютого 2022-го, а також обліком виборчих дільниць.

"Тисячі таких дільниць, на жаль, зруйновані, тому що здебільшого вони знаходилися або в дитячих садочках, або в школах, які були знищені агресорами. Тому потрібно розуміти, де будуть нові дільниці, на базі чого вони будуть", - заявила Шуляк.