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Подготовка к выборам после войны займет минимум шесть месяцев, - Шуляк

Среда 08 января 2025 09:10
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Подготовка к выборам после войны займет минимум шесть месяцев, - Шуляк Фото: Елена Шуляк, глава партии "Слуга народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

Проведение выборов возможно только через шесть месяцев после завершения военного положения. Также нужно будет решить, где обустроить новые участки, поскольку немалое их количество было разрушено врагом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По словам Шуляк, в декабре 2023-го состоялась встреча всех парламентских фракций и групп в формате "Диалога Жана Моне", во время которой был подписан соответствующий документ, согласно которому все соглашаются с тем, что проведение выборов возможно через шесть месяцев после окончания военного положения.

"То есть полгода - это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства", - пояснила она.

Вопрос разрушенных участков

Глава партии "Слуга народа" также отметила, что немалую роль в подготовке к избирательному процессу играет Центральная избирательная комиссия, которая занимается реестром избирателей, который был закрыт 24 февраля 2022-го, а также учетом избирательных участков.

"Тысячи таких участков, к сожалению, разрушены, потому что в основном они находились или в детских садах, или в школах, которые были уничтожены агрессорами. Поэтому нужно понимать, где будут новые участки, на базе чего они будут", - заявила Шуляк.

Выборы президента в Украине

Как объяснял ранее глава украинского парламента Руслан Стефанчук, Конституция Украины не содержит прямого запрета на проведение выборов во время войны. В то же время запрет предусмотрен законом "О правовом режиме военного положения". Это правило распространяется и на парламентские выборы.

По словам политолога Владимира Фесенко, выборы в Украине состоятся не ранее чем через полгода после завершения войны.

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Елена Шуляк Президентские выборы Слуга народа
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