Політолог розповів, коли в Україні буде "ідеальний сценарій" для виборів

Вибори в Україні відбудуться не раніше ніж за пів року після того, як Україна та Росія домовляться про перемир'я.

На думку політолога, зараз Росія має військову перевагу, і тому російському диктатору Володимиру Путіну не вигідні перемовини щодо перемир’я.

"Аргументів, що для Путіна наразі невигідно йти на припинення війни, значно більше, ніж тих, які могли б сприяти досягненню домовленостей. Поки в нього є військова перевага і поки російські війська можуть наступати, існує висока ймовірність, що війна триватиме далі", - вважає Фесенко.

Саме тому він скептично оцінює можливість проведення виборів в Україні навесні наступного року. Політолог зазначає, що для цього потрібно, аби перемир’я було досягнуто вже 20 або 25 січня, і тільки тоді, можливо, 25 травня відбудуться вибори.

"Не хочу стверджувати на 100%, але з вірогідністю 98-99% жодних виборів навесні не буде. Я не вірю, що вдасться швидко домовитися про перемир’я. Мій суб’єктивний прогноз: навесні шанси на досягнення домовленостей щодо припинення бойових дій становлять лише 20–25%, навіть не 50%", - пояснив експерт.

Він додав, що навіть у разі досягнення перемир’я навесні, вибори можуть відбутися не раніше, ніж через пів року, тобто восени.

"Це оптимістичний сценарій. Але можливий і зворотний варіант, коли війна і переговори затягнуться щонайменше на рік. Я не є оптимістом щодо можливості швидких виборів. Утім, зараз у Верховній Раді вже вирує політична лихоманка - надзвичайно заразна хвороба, яка масово охопила депутатів", - наголосив він.