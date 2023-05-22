Нідерланди найближчим часом почнуть підготовку українських льотчиків на F-16

Він поки що не хоче називати конкретну дату чи термін старту навчання українських пілотів. Наразі він планує проконсультуватися зі своїми колегами з ЄС з цього питання.

"Але завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко бралися до реалізації", - додав міністр.

За даними США, навчання пілотів буде проходити у Європі. Глава МЗС Нідерландів сказав, що країна тісно співпрацює з Данією, Норвегією та Бельгією щодо навчання українських пілотів.

F-16 для України

Раніше президент США Джо Байден заявив, що згоден на старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо сказав, що Оттава також приєднається до тренувань українських пілотів на сучасних винищувачах.

РБК-Україна розповідало, що наймасовіший літак 4 покоління F-16 здатен закрити українське небо від ворожої авіації. Його оснащення дозволяє дистанційно ліквідувати цілі противника.