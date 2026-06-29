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Підготовка до складної зими: плани стійкості в регіонах виконано лише на 40%

16:46 29.06.2026 Пн
2 хв
Найкращі результати підготовки до зими показали у прифронтових областях і на Київщині
aimg Юрій Дощатов aimg Анастасія Мацепа
Підготовка до складної зими: плани стійкості в регіонах виконано лише на 40% Фото: Західні області змінили ставлення до енергетичних загроз (Getty Images)
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Наразі майже за 4 місяці до початку опалювального сезону плани стійкості по всіх регіонах України виконані на 40%.

Про це йдеться у публікації РБК-Україна "Між планами та реальністю: як Україна готується до складної зими".

Комплексні регіональні плани стійкості, затверджені у березні рішенням РНБО та указом президента, покликані забезпечити безперебійну роботу всієї критичної інфраструктури в умовах війни. На їхню реалізацію з держбюджету виділено 62 млрд гривень.

"Зараз середній рівень виконання цих планів стійкості становить близько 40%. Значний обсяг роботи вже зроблено, але цього недостатньо – попереду ще дуже багато завдань", – зазначив співрозмовник РБК-Україна, який знайомий з реальною ситуацією.

Найбільш успішно реалізують плани стійкості в Запорізькій, Київській та Харківській областях, зазначив співрозмовник видання. Відстають – Львівська та Івано-Франківська.

Загалом, за його словами, Західна Україна перебувала у трохи розслабленому стані, і не дуже реагувала на загрози до 1 квітня, коли був великий обстріл регіону.

"Зараз вони змінили ставлення до загроз і пожвавились", – додав співрозмовник РБК-Україна.

Нагадаємо, через масовані комбіновані атаки Росії на українську енергосистему навесні 2026 року було втрачено значну частину маневрової генерації (ТЕС та ГЕС). Наразі уряд та місцева влада зосередилися на децентралізації енергомережі, розгортанні мережі газотурбінних і когенераційних установок, а також забезпеченні критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення, щоб пом'якшити наслідки можливих зимових відключень.

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