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Подготовка к сложной зиме: планы устойчивости в регионах выполнены всего на 40%

16:46 29.06.2026 Пн
2 мин
Лучшие результаты подготовки к зиме показали в прифронтовых областях и в Киевской области
aimg Юрий Дощатов aimg Анастасия Мацепа
Подготовка к сложной зиме: планы устойчивости в регионах выполнены всего на 40% Фото: Западные области изменили отношение к энергетическим угрозам (Getty Images)
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Почти за 4 месяца до начала отопительного сезона планы устойчивости по всем регионам Украины выполнены на 40%.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Между планами и реальностью: как Украина готовится к сложной зиме".

Комплексные региональные планы устойчивости, утвержденные в марте решением СНБО и указом президента, призваны обеспечить бесперебойную работу всей критической инфраструктуры в условиях войны. На их реализацию из госбюджета выделено 62 млрд. гривен.

"Сейчас средний уровень выполнения этих планов устойчивости составляет около 40%. Значительный объем работы уже сделан, но этого недостаточно – впереди еще очень много задач", – отметил собеседник РБК-Украина, знакомый с реальной ситуацией.

Наиболее успешно реализуют планы устойчивости в Запорожской, Киевской и Харьковской областях, отметил источник. Отстают – Львовская и Ивано-Франковская.

В целом, по его словам, Западная Украина находилась в немного расслабленном состоянии, и не очень реагировала на угрозы до 1 апреля, когда были обстрелы региона .

"Сейчас они изменили отношение к угрозам и оживились", – добавил собеседник РБК-Украина.

Напомним, из-за массированных комбинированных атак России на украинскую энергосистему весной 2026 года была потеряна значительная часть маневровой генерации (ТЭС и ГЭС). В настоящее время правительство и местные власти сосредоточились на децентрализации энергосети, развертывании сети газотурбинных и когенерационных установок, а также обеспечении критической инфраструктуры альтернативными источниками питания, чтобы смягчить последствия возможных зимних отключений.

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