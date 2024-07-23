Підготовка до школи: що мають знати і вміти першачки перед початком навчання

Що мають знати майбутні першокласники

Зараз немає особливих суворих вимог до першокласників. Деякі школи вимагають, щоб до 1 вересня діти вже вміли читати не по складам та рахувати, говорить у коментарі РБК-Україна вчителька початкових класів Наталія Селіверстова з В'язенківської гімназії на Сумщині.

Найчастіше такі вимоги висувають батькам у містах. Водночас у селах особливих вимог немає. Однак вчителька каже, що набагато простіше працювати із дітьми, які вже вміють читати, рахувати й починають писати.

Також важливо, щоб дитина мала соціальні навички й була емоційно готовою взаємодіяти із однокласниками та вчителями. Такі рекомендації публікують більшість державних та приватних шкіл в Україні.

Крім того, бажано, щоб першокласники могли назвати:

Свої прізвище, ім’я та по-батькові;

Імена батьків;

Домашню адресу;

Знати пори року, місяці та дні тижня;

Розрізняти кольори;

Знати основні свята (Різдво, Новий рік, Хрещення та інші).

Розуміти значення слів "добро", "справедливість", "чесність";

Складати прості речення з заданими словами;

Визначати кількість слів у реченні, кількість складів та звуків у словах;

Розрізняти голосні та приголосні звуки;

Визначати наголос у словах;

Утворювати нові слова;

Вільно володіти діалогічною та монологічною мовою;

Чітко вимовляти всі звуки мови, будувати правильні фрази та не порушувати структуру складних слів;

Складати пірамідки та матрьошки з кількох елементів;

Орієнтуватися у просторі (верх-низ, ліворуч-праворуч);

Розповідати вірші, казки, переказувати почуті оповідання;

Запам'ятовувати інформацію та використовувати її у відповідних ситуаціях.

Фото: Набагато простіше працювати із дітьми, які вже вміють читати, рахувати й починають писати (freepik.com)

Чому важливо готувати дітей до 1 класу

Вчителі говорять, що набагато легше працювати з дітьми, які володіють базовими знаннями та навичками. Однак це не критично – обіцяють усьому навчити у школі.

Проте, варто зазначити, що зараз в Україні існують кілька освітніх програм для перших класів, опублікованих на сайті Міністерства освіти України (МОН). Так, із 2018 року основою для початкової школи є програми НУШ-1 та НУШ-2. Вони вважаються типовими. Також є кілька авторських освітніх програм:

Інтелект України;

Росток;

На крилах успіху;

Світ, в якому я живу;

Світ чекає крилатих.

Залежно від обраної програми діти мають володіти певними базовими навичками.