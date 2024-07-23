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Підготовка до школи: що мають знати і вміти першачки перед початком навчання

Фото: Що мають вміти діти до першого класу (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Школи давно завершили набір дітей до перших класів. Накази про зарахування першачків більшість шкіл видали до 1 червня нинішнього року. Діти підуть до шкіл, які знаходяться поруч з домом або до навчальних закладів, які їм рекомендували в управліннях освіти.

Перед батьками майбутніх першокласників зараз стоїть важливе завдання – підготувати дітей до школи. РБК-Україна дізналося у вчительки початкових класів, чи існують в Україні особливі вимоги до першокласників та які саме.

Що мають знати майбутні першокласники

Зараз немає особливих суворих вимог до першокласників. Деякі школи вимагають, щоб до 1 вересня діти вже вміли читати не по складам та рахувати, говорить у коментарі РБК-Україна вчителька початкових класів Наталія Селіверстова з В'язенківської гімназії на Сумщині.

Найчастіше такі вимоги висувають батькам у містах. Водночас у селах особливих вимог немає. Однак вчителька каже, що набагато простіше працювати із дітьми, які вже вміють читати, рахувати й починають писати.

Також важливо, щоб дитина мала соціальні навички й була емоційно готовою взаємодіяти із однокласниками та вчителями. Такі рекомендації публікують більшість державних та приватних шкіл в Україні.

Крім того, бажано, щоб першокласники могли назвати:

  • Свої прізвище, ім’я та по-батькові;
  • Імена батьків;
  • Домашню адресу;
  • Знати пори року, місяці та дні тижня;
  • Розрізняти кольори;
  • Знати основні свята (Різдво, Новий рік, Хрещення та інші).
  • Розуміти значення слів "добро", "справедливість", "чесність";
  • Складати прості речення з заданими словами;
  • Визначати кількість слів у реченні, кількість складів та звуків у словах;
  • Розрізняти голосні та приголосні звуки;
  • Визначати наголос у словах;
  • Утворювати нові слова;
  • Вільно володіти діалогічною та монологічною мовою;
  • Чітко вимовляти всі звуки мови, будувати правильні фрази та не порушувати структуру складних слів;
  • Складати пірамідки та матрьошки з кількох елементів;
  • Орієнтуватися у просторі (верх-низ, ліворуч-праворуч);
  • Розповідати вірші, казки, переказувати почуті оповідання;
  • Запам'ятовувати інформацію та використовувати її у відповідних ситуаціях.

Фото: Набагато простіше працювати із дітьми, які вже вміють читати, рахувати й починають писати (freepik.com)

Чому важливо готувати дітей до 1 класу

Вчителі говорять, що набагато легше працювати з дітьми, які володіють базовими знаннями та навичками. Однак це не критично – обіцяють усьому навчити у школі.

Проте, варто зазначити, що зараз в Україні існують кілька освітніх програм для перших класів, опублікованих на сайті Міністерства освіти України (МОН). Так, із 2018 року основою для початкової школи є програми НУШ-1 та НУШ-2. Вони вважаються типовими. Також є кілька авторських освітніх програм: 

  • Інтелект України;
  • Росток;
  • На крилах успіху;
  • Світ, в якому я живу;
  • Світ чекає крилатих.

Залежно від обраної програми діти мають володіти певними базовими навичками.

Нагадаємо, навчальний рік 2024-2025 у деяких регіонах України розпочнеться уже у серпні нинішнього року. Також раніше планують відпустити дітей на осінні та зимові канікули.

Також РБК-Україна розповідало, чим варто зайнятися батькам із дітьми під час літніх канікул, щоб школярі не лише не втрачали вже здобуті знання, а й поглиблювали їх.

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