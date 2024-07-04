Де в Україні школи почнуть навчання вже у серпні: названо області

Напередодні нового навчального року МОН надало рекомендації розпочати навчальний рік з серпня та проводити заняття суботами у теплі місяці року. Ці рекомендації стосуються вишів, коледжів та училищ.

Чернівці

У Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться 19 серпня. Це перша область в Україні, яка ухвалила подібне рішення.

Таким чином перший семестр триватиме до 29 листопада, другий - із 3 лютого до 6 червня. Осінніх та весняних канікул не буде, натомість - довгі зимові.

Івано-Франківськ

Міський голова Руслан Марцінків розповів, що поки невідомо, коли розпочнеться навчальний рік.

"Можливо, перший дзвоник відбудеться 1 серпня чи 15 серпня. Подивимося. Це залежатиме від того, що відбуватиметься в державі", - сказав він.

Наразі нам не вдалося підтвердити цю інформацію в адміністрації міського голови Івано-Франківська.

Де навчання розпочнеться 1 вересня

Більшість областей керуються законом України "Про освіту", де зазначено, що навчальний рік розпочинається з 1 вересня. Якби до цього закону внесли певні зміни стосовно дати початку навчання, тоді місцеві ради розглядали б їх.

Станом на зараз і попередньо відомо, що для школярів Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного та Луцька перший дзвоник пролунає традиційно 1 вересня. Про це нам повідомили в міських Департаментах освіти й науки.

Начальниця управління освіти та молодіжної політики Департаменту освіти й науки Одеської ОВА Ірина Коваль повідомила, що заклади освіти, які мають автономію, можуть самостійно визначати дати початку навчального року. Те саме стосується й навчання суботами.

У Черкасах попри початок навчання 1 вересня розглядають можливість скасування осінніх і весняних канікул.

"Навчання в школах міста Черкаси розпочнеться 1 вересня. Проте, враховуючи критичну ситуацію з електропостачанням в країні нині та невтішні прогнози на осінньо-зимовий період, розглядаємо різні варіанти організації навчального процесу. Зокрема розглядаємо варіант відмови від осінніх та весняних канікул. Натомість в школах буде місяць зимових канікул", - розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Також можливий варіант закінчення навчального року не 31 травня, а на початку червня 2025 року.

Що цьому передувало

Наприкінці травня 2024 МОН видало низку рекомендацій щодо організації навчального року 2024/25. Серед них:

Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти:

розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.

використовувати суботи як робочі дні в теплі місяці року

з середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, - продовжити заняття в дистанційному форматі

за потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів

провадити освітній процес у традиційному або змішаному форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту

у тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з ОВА

у прифронтових і прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) і ракетних атак тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями - на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.

передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу "Повітряна тривога" або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах і гуртожитках закладів освіти

Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти: