Де в Україні школи почнуть навчання вже у серпні: названо області
Напередодні нового навчального року МОН надало рекомендації розпочати навчальний рік з серпня та проводити заняття суботами у теплі місяці року. Ці рекомендації стосуються вишів, коледжів та училищ.
РБК-Україна дізналося, як планують розпочинати навчання школи в українських регіонах.
Чернівці
У Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться 19 серпня. Це перша область в Україні, яка ухвалила подібне рішення.
Таким чином перший семестр триватиме до 29 листопада, другий - із 3 лютого до 6 червня. Осінніх та весняних канікул не буде, натомість - довгі зимові.
Івано-Франківськ
Міський голова Руслан Марцінків розповів, що поки невідомо, коли розпочнеться навчальний рік.
"Можливо, перший дзвоник відбудеться 1 серпня чи 15 серпня. Подивимося. Це залежатиме від того, що відбуватиметься в державі", - сказав він.
Наразі нам не вдалося підтвердити цю інформацію в адміністрації міського голови Івано-Франківська.
Де навчання розпочнеться 1 вересня
Більшість областей керуються законом України "Про освіту", де зазначено, що навчальний рік розпочинається з 1 вересня. Якби до цього закону внесли певні зміни стосовно дати початку навчання, тоді місцеві ради розглядали б їх.
Станом на зараз і попередньо відомо, що для школярів Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного та Луцька перший дзвоник пролунає традиційно 1 вересня. Про це нам повідомили в міських Департаментах освіти й науки.
Начальниця управління освіти та молодіжної політики Департаменту освіти й науки Одеської ОВА Ірина Коваль повідомила, що заклади освіти, які мають автономію, можуть самостійно визначати дати початку навчального року. Те саме стосується й навчання суботами.
У Черкасах попри початок навчання 1 вересня розглядають можливість скасування осінніх і весняних канікул.
"Навчання в школах міста Черкаси розпочнеться 1 вересня. Проте, враховуючи критичну ситуацію з електропостачанням в країні нині та невтішні прогнози на осінньо-зимовий період, розглядаємо різні варіанти організації навчального процесу. Зокрема розглядаємо варіант відмови від осінніх та весняних канікул. Натомість в школах буде місяць зимових канікул", - розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.
Також можливий варіант закінчення навчального року не 31 травня, а на початку червня 2025 року.
Що цьому передувало
Наприкінці травня 2024 МОН видало низку рекомендацій щодо організації навчального року 2024/25. Серед них:
Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти:
- розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.
- використовувати суботи як робочі дні в теплі місяці року
- з середини листопада 2024 року до середини березня 2025 року планувати проведення заліково-екзаменаційної сесії, практичної підготовки, виконання курсових і кваліфікаційних робіт та подовжених канікул, а якщо потрібно, - продовжити заняття в дистанційному форматі
- за потреби подовжити освітній процес у 2024/2025 навчальному році до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів
- провадити освітній процес у традиційному або змішаному форматах у приміщенні закладу освіти або його окремому корпусі в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту
- у тилових регіонах забезпечити проведення освітнього процесу переважно в аудиторному форматі з урахуванням безпеки учасників освітнього процесу та за погодженням з ОВА
- у прифронтових і прикордонних областях, де існує ризик артилерійських обстрілів, РСЗВ, бомбових (КАБи) і ракетних атак тощо, освітній процес можна здійснювати в укриттях. За погодженням з обласними військовими адміністраціями - на базі інших закладів освіти в тилових регіонах у змішаному або (як виняток) дистанційному форматі.
- передбачити функціонування локальних систем оповіщення про надходження сигналу "Повітряна тривога" або інших відповідних сигналів оповіщення в навчальних корпусах і гуртожитках закладів освіти
Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
- розпочати навчальний рік раніше 1 вересня для учнів П(ПТ)О другого і третього курсів
- використовувати суботи як робочі в теплі місяці року. Якщо є потреба, також можливо подовжити освітній процес до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів.
- організувати навчання в очному форматі за обов'язкової наявності укриттів. Якщо є недостатня кількість місць в укриттях, навчання можна організувати позмінно. Залежно від безпекової ситуації області, ОВДА можуть ухвалити рішення про здійснення освітнього процесу в дистанційній або змішаній формі.
- якщо виробничу практику неможливо організувати у звичайному режимі, рекомендовано використовувати навчальні майстерні, лабораторії закладів П(ПТ)О, а якщо є потреба і можливості, забезпечити її проходження дистанційно
Раніше ми розповідали, яка ситуація в освіті на деокупованих територіях України.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: коментар керівника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря для "ВСН", коментар міської голови Новодністровська Наталії Цимбалюк для "Суспільного", повідомлення Одеської ОВА, коментар заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної для "Суспільного", коментар міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в програмі "Про головне в деталях", коментарі Вінницького, Рівненського, Луцького департаментів освіти та науки.
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