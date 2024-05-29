Як записати дитину до першого класу: повний список документів та алгоритм дій

Прийом заяв на вступ до першого класу від батьків майбутніх учнів в Україні триває. Якщо хтось досі цього не зробив, варто поквапитись, адже у деяких регіонах для цього лишилось кілька днів.

РБК-Україна розповідає, як можна записати дитину до першого класу та які документи для цього потрібні.

Як записати дитину до першого класу

Подати заяву на вступ до школи в Україні можна кількома способами:

фізично - звернувшись безпосередньо до обраного закладу освіти

віддалено - у вигляді електронних або поштових листів

онлайн - скориставшись електронною реєстрацією в заклади загальної середньої освіти

Для того, щоб подати заяву онлайн, потрібно:

зареєструватись на порталі "Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти"

обрати заклад загальної середньої освіти

створити заявку

підтвердити її документами в обраному закладі

Як подати заяву онлайн (інфографіка: school.isuo.org)

Які документи потрібні для запису в перший клас

Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно з наказом його керівника, який видається на підставі:

заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини або офіційного опікуна

копії свідоцтва про народження дитини

оригіналу або копії медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду"

документу, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти (якщо дитина претендує на вільні місця в іншій школі - потреби в такому документі немає)

"Діти можуть навчатися в тому закладі освіти, який є найближчим до місця їхнього проживання. Водночас, якщо в школі є вільні місця, батьки майбутніх першокласників можуть обрати й інші заклади освіти", - пояснювала ще раніше заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко.

За її словами, подати заяви про зарахування своїх дітей до перших класів батьки можуть до 31 травня 2024 року, адже саме такий термін було визначено наказом Міністерства освіти й науки України.

Як відбувається зарахування до школи в Київській області

Згідно з інформацією, опублікованою в системі електронного запису дітей до закладів загальної середньої освіти міста Києва, оригінали документів необхідно принести до 31 травня включно.

Уточнюється водночас, що відсутність станом на 31 травня медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні дитини до першого класу.

Зазначається також, що: