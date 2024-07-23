Подготовка к школе: что должны знать и уметь первоклассники перед началом учебы

Школы давно завершили набор детей в первые классы. Приказы о зачислении первоклашек большинство школ издали до 1 июня нынешнего года. Дети пойдут в школы, которые находятся рядом с домом или в учебные заведения, которые им рекомендовали в управлениях образования.
Перед родителями будущих первоклассников сейчас стоит важнейшая задача – подготовить детей к школе. РБК-Украина узнало у учительницы начальных классов, существуют ли в Украине особые требования к первоклассникам и какие именно.
Сейчас нет особых строгих требований к первоклассникам. Некоторые школы требуют, чтобы к 1 сентября дети уже умели читать не по слогам и считать, говорит в комментарии учительница начальных классов Наталья Селиверстова из Вязенковской гимназии на Сумщине.
Чаще всего такие требования предъявляются родителям в городах. В то же время в селах особых требований нет. Однако учительница говорит, что гораздо проще работать с детьми, которые уже умеют читать, считать и начинают писать.
Также важно, чтобы ребенок имел социальные навыки и был эмоционально готов взаимодействовать с одноклассниками и учителями. Такие рекомендации публикуют большинство государственных и частных школ Украины.
Кроме того, желательно, чтобы первоклассники могли назвать:
Учителя говорят, что гораздо легче работать с детьми, обладающими базовыми знаниями и навыками. Однако это не критично – обещают всему научить в школе.
Однако стоит отметить, что сейчас в Украине существует несколько образовательных программ для первых классов, опубликованных на сайте Министерства образования Украины (МОН). Так, с 2018 года основой для начальной школы программы НУШ-1 и НУШ-2. Они считаются типичными. Также есть несколько авторских образовательных программ:
В зависимости от выбранной программы, дети должны обладать определенными базовыми навыками.
Напомним, что учебный год 2024-2025 в некоторых регионах Украины начнется уже в августе нынешнего года. Также ранее планируется отпустить детей на осенние и зимние каникулы.
Также РБК-Украина рассказывала, чем стоит заняться родителям с детьми во время летних каникул, чтобы школьники не только не теряли уже полученные знания, но и углубляли их.
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