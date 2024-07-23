Подготовка к школе: что должны знать и уметь первоклассники перед началом учебы

Что должны знать будущие первоклассники

Сейчас нет особых строгих требований к первоклассникам. Некоторые школы требуют, чтобы к 1 сентября дети уже умели читать не по слогам и считать, говорит в комментарии учительница начальных классов Наталья Селиверстова из Вязенковской гимназии на Сумщине.

Чаще всего такие требования предъявляются родителям в городах. В то же время в селах особых требований нет. Однако учительница говорит, что гораздо проще работать с детьми, которые уже умеют читать, считать и начинают писать.

Также важно, чтобы ребенок имел социальные навыки и был эмоционально готов взаимодействовать с одноклассниками и учителями. Такие рекомендации публикуют большинство государственных и частных школ Украины.

Кроме того, желательно, чтобы первоклассники могли назвать:

Свои фамилию, имя и отчество;

Имена родителей;

Домашний адрес;

Знать времена года, месяцы и дни недели;

Различать цвета;

Знать основные праздники (Рождество, Новый год, Крещение и другие).

Понимать значение слов "добро", "справедливость", "честность";

Составлять простые предложения с заданными словами;

Определять количество слов в предложении, количество слогов и звуков в словах;

Различать гласные и согласные звуки;

Определять ударение в словах;

Образовывать новые слова;

Свободно владеть диалогическим и монологическим языком;

Четко произносить все звуки речи, строить правильные фразы и не нарушать структуру сложных слов;

Составлять пирамидки и матрешки из нескольких элементов;

Ориентироваться в пространстве (верх-низ, слева-справа);

Рассказывать стихи, сказки, пересказывать услышанные повествования;

Запоминать информацию и использовать ее в соответствующих ситуациях.

Фото: Намного проще работать с детьми, которые уже умеют читать, считать и начинают писать (freepik.com)

Почему важно готовить детей к 1 классу

Учителя говорят, что гораздо легче работать с детьми, обладающими базовыми знаниями и навыками. Однако это не критично – обещают всему научить в школе.

Однако стоит отметить, что сейчас в Украине существует несколько образовательных программ для первых классов, опубликованных на сайте Министерства образования Украины (МОН). Так, с 2018 года основой для начальной школы программы НУШ-1 и НУШ-2. Они считаются типичными. Также есть несколько авторских образовательных программ:

Интеллект Украины;

Росток;

На крыльях удачи;

Мир, в котором я живу;

Мир ждет крылатых.

В зависимости от выбранной программы, дети должны обладать определенными базовыми навыками.