Підготовка до саміту і не тільки. Резніков розповів подробиці засідання Комісії Україна-НАТО

На засіданні Комісії Україна-НАТО представники сторін обговорили два ключових питання - підготовку до Вільнюського саміту та гарантії безпеки для нашої країни.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

За його словами, на саміті НАТО, який пройде у липні цього року, Україна зможе донести свою позицію, та отримає чітке розуміння того, як і коли ми зможемо стати членом Альянсу.

"Також ми обговорили те, як НАТО може допомогти нам налагодити медичну реабілітацію поранених воїнів, які зараз повертаються з поля бою і яким далі потрібно пройти дуже серйозний шлях, щоб повернутися до повноцінного життя", - написав міністр.

Він також розповів, що Україна розраховує на те, що Агентство закупівель НАТО зможе допомогти вибудувати прозору систему закупівель, яка дозволить ефективно використовувати кожну гривню. В Україні вже підготували пакет практичних кроків, які будуть представлені на Вільнюському саміті лідерам країн-членів НАТО.

Ще одне питання, яке було обговорено - це, що потрібно зробити, аби гарантувати безпеку України і всієї Європи після Перемоги. Резніков зауважив, що ще один напрямок у спільній роботі з НАТО - це спільне оборонне планування.

На мові НАТО це дуже важливий інструмент, який дозволяє змоделювати майбутнє:

якою має бути система безпеки?

якою має бути армія?

якою має бути оборона?

"Роблячи все можливе для якнайшвидшої перемоги у війні зараз, ми працюємо і на подальше майбутнє, і в цьому майбутньому Україна буде членом НАТО і продовжить робити величезний внесок в систему безпеки Європи та матиме дуже сильну потужну систему безпеки і оборони, яка дозволить нам на покоління вперед розраховувати на мир і успішний розвиток. Це означає - гарантія безпеки і так, це означає повноцінне членство в Альянсі", - зауважив міністр.

Членство України в НАТО

Нагадаємо, ще 2008 року на саміті у Бухаресті країни НАТО запевнили, що Україна стане частиною Альянсу. З того часу жодної конкретики від союзників не було.

Наша країна очікує, що на наступному саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, вона отримає "дорожню карту" для членства.

Також українські чиновники наголошують і на гарантіях безпеки для України, які могли б захистити нашу країну від нападів Росії до вступу до НАТО.

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