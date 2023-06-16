Подготовка к саммиту и не только. Резников рассказал подробности заседания Комиссии Украина-НАТО

На заседании Комиссии Украина-НАТО представители сторон обсудили два ключевых вопроса – подготовку к Вильнюсскому саммиту и гарантии безопасности нашей страны.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

По его словам, на саммите НАТО, который пройдет в июле этого года, Украина сможет донести свою позицию и получит ясное понимание того, как и когда мы сможем стать членом Альянса.

"Также мы обсудили, как НАТО может помочь нам наладить медицинскую реабилитацию раненых воинов, которые сейчас возвращаются с поля боя и которым дальше нужно пройти очень серьезный путь, чтобы вернуться к полноценной жизни", - написал министр.

Он также рассказал, что Украина рассчитывает, что Агентство закупок НАТО сможет помочь выстроить прозрачную систему закупок, которая позволит эффективно использовать каждую гривну. В Украине уже подготовили пакет практических шагов, представленных на Вильнюсском саммите лидерам стран-членов НАТО.

Еще один вопрос, который был обсужден - это, что нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность Украины и всей Европы после Победы. Резников отметил, что еще одно направление в совместной работе с НАТО – это совместное оборонное планирование.

На языке НАТО это очень важный инструмент, позволяющий смоделировать будущее:

какой должна быть система безопасности?

какой должна быть армия?

какой должна быть оборона?

"Делая все возможное для скорейшей победы в войне сейчас, мы работаем и на дальнейшее будущее, и в этом будущем Украина будет членом НАТО и продолжит вносить огромный вклад в систему безопасности Европы и будет иметь очень сильную мощную систему безопасности и обороны, которая позволит нам на поколение". вперед рассчитывать на мир и успешное развитие.

Членство Украины в НАТО

Напомним, еще в 2008 году на саммите в Бухаресте страны НАТО заверили, что Украина станет частью Североатлантического союза. С тех пор никакой конкретики от союзников не было.

Наша страна ожидает, что на следующем саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, она получит "дорожную карту" для членства .

Также украинские чиновники отмечают и гарантии безопасности для Украины, которые могли бы защитить нашу страну от нападений России до вступления в НАТО.

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