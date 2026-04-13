Підготовка до поминальних днів: що людей просять не нести на кладовища Києва

Після Великодня настає час готуватись до поминальних днів. Тож мешканцям і гостям Києва порадили, чого на кладовище цього року краще не брати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА мешканців і гостей столиці закликали відповідально вибирати способи вшанування пам'яті.
Йдеться про те, щоб не нести на кладовища штучні квіти чи вінки.
Українцям пояснили, що сьогодні необхідно:
У КМДА розповіли, що в поминальні дні на кладовищах столиці різко зростає кількість штучних квітів і вінків, більшість із яких виготовлені:
"Такі вироби мають короткий термін використання, майже не підлягають переробці та з часом руйнуються під впливом погодних умов, утворюючи мікропластик, що потрапляє у ґрунт і водні ресурси", - наголосили спеціалісти.
Зазначається також, що після поминальних днів накопичується багато відходів, які вивозять на полігони або спалюють.
Через це - зростають викиди забруднюючих речовин у повітря.
Крім того, легкі пластикові елементи вітер розносить за межі кладовищ - вони "потрапляють у зелені зони та водойми й можуть шкодити тваринам".
Для зменшення негативного впливу на довкілля, в Департаменті КМДА радять відмовитися від використання штучних квітів на користь екологічних альтернатив.
Про повну офіційну заборону наразі, як бачимо, не йдеться. Проте штучні квіти людям наполегливо рекомендують замінити:
Українцям пояснили, що нині "доцільно вибирати живі квіти, висаджувати багаторічні рослини або декоративні кущі, а також використовувати композиції з натуральних матеріалів - без пластикових елементів".
"Такий підхід сприятиме зменшенню утворення відходів і збереженню природного середовища", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як до штучних букетів біля могил ставиться церква.
Крім того, ми пояснювали, коли не можна йти на кладовище.
Читайте також, що не можна робити на кладовищі у поминальні дні.