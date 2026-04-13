Підготовка до поминальних днів: що людей просять не нести на кладовища Києва

Що саме просять не нести на кладовища в Києві

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА мешканців і гостей столиці закликали відповідально вибирати способи вшанування пам'яті.

Йдеться про те, щоб не нести на кладовища штучні квіти чи вінки.

Українцям пояснили, що сьогодні необхідно:

дотримуватися принципів екологічної відповідальності;

долучатися до формування екологічно свідомих традицій вшанування пам'яті.

Чому від штучних квітів краще відмовитись зовсім

У КМДА розповіли, що в поминальні дні на кладовищах столиці різко зростає кількість штучних квітів і вінків, більшість із яких виготовлені:

з пластику;

із синтетичних матеріалів;

із металу.

"Такі вироби мають короткий термін використання, майже не підлягають переробці та з часом руйнуються під впливом погодних умов, утворюючи мікропластик, що потрапляє у ґрунт і водні ресурси", - наголосили спеціалісти.

Зазначається також, що після поминальних днів накопичується багато відходів, які вивозять на полігони або спалюють.

Через це - зростають викиди забруднюючих речовин у повітря.

Крім того, легкі пластикові елементи вітер розносить за межі кладовищ - вони "потрапляють у зелені зони та водойми й можуть шкодити тваринам".

Чим радять замінити штучні квіти на кладовищах

Для зменшення негативного впливу на довкілля, в Департаменті КМДА радять відмовитися від використання штучних квітів на користь екологічних альтернатив.

Про повну офіційну заборону наразі, як бачимо, не йдеться. Проте штучні квіти людям наполегливо рекомендують замінити:

або на живі рослини;

або на екологічні композиції.

Українцям пояснили, що нині "доцільно вибирати живі квіти, висаджувати багаторічні рослини або декоративні кущі, а також використовувати композиції з натуральних матеріалів - без пластикових елементів".

"Такий підхід сприятиме зменшенню утворення відходів і збереженню природного середовища", - підсумували у КМДА.