Подготовка к поминальным дням: что людей просят не нести на кладбища Киева

Что именно просят не нести на кладбища в Киеве

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА жителей и гостей столицы призвали ответственно выбирать способы почтения памяти.

Речь идет о том, чтобы не нести на кладбища искусственные цветы или венки.

Украинцам объяснили, что сегодня необходимо:

придерживаться принципов экологической ответственности;

участвовать в формировании экологически сознательных традиций чествования памяти.

Почему от искусственных цветов лучше отказаться совсем

В КГГА рассказали, что в поминальные дни на кладбищах столицы резко возрастает количество искусственных цветов и венков, большинство из которых изготовлены:

из пластика;

из синтетических материалов;

из металла.

"Такие изделия имеют короткий срок использования, почти не подлежат переработке и со временем разрушаются под воздействием погодных условий, образуя микропластик, который попадает в почву и водные ресурсы", - подчеркнули специалисты.

Отмечается также, что после поминальных дней накапливается много отходов, которые вывозят на полигоны или сжигают.

Из-за этого - растут выбросы загрязняющих веществ в воздух.

Кроме того, легкие пластиковые элементы ветер разносит за пределы кладбищ - они "попадают в зеленые зоны и водоемы и могут вредить животным".

Чем советуют заменить искусственные цветы на кладбищах

Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду, в Департаменте КГГА советуют отказаться от использования искусственных цветов в пользу экологических альтернатив.

О полном официальном запрете пока что, как видим, речь не идет. Однако искусственные цветы людям настоятельно рекомендуют заменить:

либо живыми растениями;

либо экологическими композициями.

Украинцам объяснили, что сейчас "целесообразно выбирать живые цветы, высаживать многолетние растения или декоративные кусты, а также использовать композиции из натуральных материалов - без пластиковых элементов".

"Такой подход будет способствовать уменьшению образования отходов и сохранению природной среды", - подытожили в КГГА.