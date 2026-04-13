Подготовка к поминальным дням: что людей просят не нести на кладбища Киева

После Пасхи наступает время готовиться к поминальным дням. Поэтому жителям и гостям Киева посоветовали, чего на кладбище в этом году лучше не брать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА жителей и гостей столицы призвали ответственно выбирать способы почтения памяти.
Речь идет о том, чтобы не нести на кладбища искусственные цветы или венки.
Украинцам объяснили, что сегодня необходимо:
В КГГА рассказали, что в поминальные дни на кладбищах столицы резко возрастает количество искусственных цветов и венков, большинство из которых изготовлены:
"Такие изделия имеют короткий срок использования, почти не подлежат переработке и со временем разрушаются под воздействием погодных условий, образуя микропластик, который попадает в почву и водные ресурсы", - подчеркнули специалисты.
Отмечается также, что после поминальных дней накапливается много отходов, которые вывозят на полигоны или сжигают.
Из-за этого - растут выбросы загрязняющих веществ в воздух.
Кроме того, легкие пластиковые элементы ветер разносит за пределы кладбищ - они "попадают в зеленые зоны и водоемы и могут вредить животным".
Для уменьшения негативного влияния на окружающую среду, в Департаменте КГГА советуют отказаться от использования искусственных цветов в пользу экологических альтернатив.
О полном официальном запрете пока что, как видим, речь не идет. Однако искусственные цветы людям настоятельно рекомендуют заменить:
Украинцам объяснили, что сейчас "целесообразно выбирать живые цветы, высаживать многолетние растения или декоративные кусты, а также использовать композиции из натуральных материалов - без пластиковых элементов".
"Такой подход будет способствовать уменьшению образования отходов и сохранению природной среды", - подытожили в КГГА.
