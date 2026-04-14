Підготовка до опалювального сезону: Зеленський назвав "проблемні" регіони

Чотири регіони України відстають від графіка підготовки до опалювального сезону. Президент України Володимир Зеленський вимагає особистої відповідальності від кожного керівника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського в Х за підсумками наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко.
За словами президента, в Україні вже задіяно 368 об'єктів у рамках планів стійкості - передусім йдеться про оновлення захисту енергетичної та критичної інфраструктури.
Попри загальний прогрес, частина регіонів не встигає за затвердженим графіком.
Питання є до чотирьох регіонів:
Зеленський та Свириденко домовилися відновити формат селекторних нарад. До них залучатимуть:
"Завдання загальнодержавне - повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", - наголосив президент.
Окремо обговорювалося питання нового обладнання для енергооб'єктів. За словами Зеленського, відповідні домовленості з партнерами мають бути досягнуті вже цього тижня.
Уряд уже виділив понад 22 млрд гривень на захист 576 ключових об'єктів, а для водоканалів передбачено 26 окремих проєктів у 10 громадах загальною вартістю 12,7 млрд гривень.
Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав 13,2 млрд куб. м критично необхідним мінімумом, який дасть змогу пройти зиму навіть за умов масованих атак і сильних морозів.