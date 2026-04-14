Подготовка к отопительному сезону: Зеленский назвал "проблемные" регионы

368 объектов в работе

По словам президента, в Украине уже задействовано 368 объектов в рамках планов устойчивости - прежде всего речь идет об обновлении защиты энергетической и критической инфраструктуры.

Несмотря на общий прогресс, часть регионов не успевает за утвержденным графиком.

Вопросы есть к четырем регионам:

Львовская область;

Волынская область;

Одесская область;

Киев.

Что решили

Зеленский и Свириденко договорились восстановить формат селекторных совещаний. К ним будут привлекать:

руководителей областей и громад;

профильных чиновников;

правоохранителей;

военное командование, которое отвечает за прикрытие объектов.

"Задача общегосударственная - полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", - подчеркнул президент.

Отдельно обсуждался вопрос нового оборудования для энергообъектов. По словам Зеленского, соответствующие договоренности с партнерами должны быть достигнуты уже на этой неделе.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко представила план защиты водоснабжения на следующий отопительный сезон.