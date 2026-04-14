Подготовка к отопительному сезону: Зеленский назвал "проблемные" регионы

Четыре региона Украины отстают от графика подготовки к отопительному сезону. Президент Украины Владимир Зеленский требует личной ответственности от каждого руководителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Х по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.
По словам президента, в Украине уже задействовано 368 объектов в рамках планов устойчивости - прежде всего речь идет об обновлении защиты энергетической и критической инфраструктуры.
Несмотря на общий прогресс, часть регионов не успевает за утвержденным графиком.
Вопросы есть к четырем регионам:
Зеленский и Свириденко договорились восстановить формат селекторных совещаний. К ним будут привлекать:
"Задача общегосударственная - полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в определенный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", - подчеркнул президент.
Отдельно обсуждался вопрос нового оборудования для энергообъектов. По словам Зеленского, соответствующие договоренности с партнерами должны быть достигнуты уже на этой неделе.
Правительство уже выделило более 22 млрд гривен на защиту 576 ключевых объектов, а для водоканалов предусмотрено 26 отдельных проектов в 10 громадах общей стоимостью 12,7 млрд гривен.
Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал 13,2 млрд куб. м критически необходимым минимумом, который позволит пройти зиму даже в условиях массированных атак и сильных морозов.