Підготовка в декілька етапів. В ГУР розповіли про дрони, якими атакують Росію

Підготовка далекобійних дронів проводиться в декілька етапів. Сьогодні ж українська розвідка здатна вражати цілі на відстані 2 тисяч кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки України Міністерства оборони (ГУР МО).

Як розповіли ГУР для проєкту "Донбас Реалії", серед етапів підготовки далекобійних безпілотних літальних апаратів (БпЛА):

аналіз цілі й дольоту до них;

аналіз ворожих протиповітряних сил (ППО), а також засобів радіоелектронної боротьби;

Зазначається, що останній рік застосовували далекобійні дрони стає дедалі складніше, але все одно виходить.

Загалом від початку повномасштабної війни застосування ударних БпЛА зазнало серйозних змін.

"Ми саме та група, яка першою запускала практично всі далекобійні дрони і ті, що були до них. Ми можемо бачити динаміку - зараз ми можемо вражати цілі на 2000 км", - розповів неназваний командир групи операторів далекобійних БПЛА ГУР МО України.

Удари по території Росії

З початку повномасштабної війни ГУР активно здійснює операції на території Росії, спрямовані на ослаблення її військового та політичного потенціалу. Ці дії є частиною гібридної війни, що включає диверсії, кібератаки, використання дронів і удари по стратегічних об’єктах, таких як логістичні вузли, паливні склади, залізнична інфраструктура й авіабази. Операції мають на меті не лише зменшити ресурсні можливості агресора, але й підірвати його моральний дух та здатність вести війну.

Деякі з цих операцій здобули широкого розголосу. Детальніше про них можна прочитати матеріалах РБК-Україна.