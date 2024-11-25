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Подготовка в несколько этапов. В ГУР рассказали о дронах, которыми атакуют Россию

Понедельник 25 ноября 2024 11:12
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Подготовка в несколько этапов. В ГУР рассказали о дронах, которыми атакуют Россию Иллюстративное фото (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Подготовка дальнобойных дронов проводится в несколько этапов. Сегодня же украинская разведка способна поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Украины Министерства обороны (ГУР МО).

Как рассказали ГУР для проекта "Донбасс Реалии", среди этапов подготовки дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА):

  • анализ цели и долета к ним;
  • анализ вражеских противовоздушных сил (ПВО), а также средств радиоэлектронной борьбы;

Отмечается, что последний год применять дальнобойные дроны становится все сложнее, но все равно получается.

В целом с начала полномасштабной войны применение ударных БпЛА претерпело серьезные изменения.

"Мы именно та группа, которая первой запускала практически все дальнобойные дроны и те, что были до них. Мы можем видеть динамику - сейчас мы можем поражать цели на 2000 км", - рассказал неназванный командир группы операторов дальнобойных БпЛА ГУР МО Украины.

Удары по территории России

С начала полномасштабной войны ГУР активно осуществляет операции на территории России, направленные на ослабление ее военного и политического потенциала. Эти действия являются частью гибридной войны, включающей диверсии, кибератаки, использование дронов и удары по стратегическим объектам, таким как логистические узлы, топливные склады, железнодорожная инфраструктура и авиабазы. Операции имеют целью не только уменьшить ресурсные возможности агрессора, но и подорвать его моральный дух и способность вести войну.

Некоторые из этих операций получили широкую огласку. Подробнее о них можно прочитать в материалах РБК-Украина.

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