Підбиття "Оленегорського гірника" і нова допомога від Німеччини: новини за 4 серпня

Детальніше про те, що сталося у пʼятницю, 4 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Українські військові ліквідували ще 640 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 490 військових.

Британська розвідка пояснила використання Росією дронів для ударів по портах на Дунаї

Саудівська Аравія поінформує РФ про результати мирного саміту України, - Politico

Видання зазначає, що зустріч з питань миру в Україні стане "спокусливою перспективою" для принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, який намагається зміцнити свій вплив та імідж.

Японія проситиме Іран припинити постачання зброї до Росії, - ЗМІ

За інформацією Reuters, міністр закордонних справ Ірану Амір Абдоллахіан відвідає Токіо 6 серпня, де зустрінеться з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Під час зустрічі говоритимуть, зокрема, й про війну в Україні. Зокрема, Кісіда проситиме Іран припинити постачання зброї до Росії.

Росія знову спробує атакувати енергосистему, Україна готується до цього

Таку заяву зробив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, росіяни зараз проводять розвідку, щоб визначити пріоритетні об’єкти енергетичної системи. Україна готується до можливих атак ворога.

Постачав окупантам 80% патронів. Російському олігарху Гінеру повідомили про підозру

В Україні оголосили підозру підсанкційному російському олігарху, президенту футбольного клубу "ЦСКА" (Москва) Євгену Гінеру, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. За даними слідства, він побудував у Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії окупанта 80% патронів.

Зокрема, після 24 лютого 2022 року Гінер як власник російського "АТ "КБАЛ ім. Кошкіна" дав вказівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання набоїв для окупантів.

В Україні випустили нову монету у 10 гривень

До Дня Повітряних сил ЗСУ Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету "ППО - надійний щит України".

Це монета номіналом 10 гривень, на якій зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Російські війська намагаються зупинити наступ ЗСУ на сході, - Маляр

Як зазначила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт, там стратегічні напрямки його наступу.

За її словами, українські бійці відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Там кількість ворожих обстрілів збільшилась, ідуть важкі бої.

РФ не здатна прорвати оборону України, тому виснажує її ударами дронів, - Генштаб Естонії

Збройні сили РФ не здатні здійснити вирішальний прорив позицій України. Тому вони намагаються виснажити українську економіку ударами дронів, вважає полковник Генштабу Естонії Март Вендла.

Захід вважає, що Путін не змінить свій курс у війні проти України до виборів у США, - CNN

Вищі посадовці США та Європи стурбовані тим, що російський диктатор Володимир Путін враховує президентські вибори у США 2024 року у своєму плані війни в Україні.

На їхню думку, Путін сподівається на поразку Джо Байдена в президентських перегонах наступного року, що змусить Сполучені Штати скоротити підтримку України і поліпшить переговорну позицію Росії.

Уряд Болгарії схвалив постачання Україні приблизно сотні БТР

Уряд Болгарії схвалив постачання в Україну майже сотні бронетранспортерів. Йдеться про схвалення проєкту угоди між МВС і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.

Колаборанти у Криму вже готові до "жесту доброї волі", - Гуменюк

За словами речниці ОК "Південь", зараз росіяни намагаються створити на півострові картинку, що вони нібито там надовго. Але місцеві жителі вже усвідомлюють, що евакуйовано сім'ї "чиновників", евакуйовано майно.

Німеччина передала Україні нове військове обладнання та засоби для розмінування

За останній тиждень Україна отримала від Німеччини два танки для розмінування WISENT 1. Раніше вже було передано чотири одиниці такої техніки. Також було доставлено 11 протимінних плугів для танків Т-72.

Литва анонсувала нову військову допомогу Україні

Найближчим часом Литва передасть Україні зенітно-ракетні системи NASAMS, безпілотники, матеріально-технічне обладнання, дитячі ліжечка та багато іншого.

Крім передання військової техніки, Литва також продовжить навчання українських солдатів, надавати медичну допомогу та реабілітацію, консультувати експертів, вносити кошти в міжнародні фонди допомоги Україні.

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