Подбитие "Оленегорского горняка" и новая помощь от Германии: новости за 4 августа

Под Новороссийском подбили российский корабль "Оленегорский горняк", а Германия анонсировала новую военную помощь Украине.

Детальнее о том, что произошло в пятницу, 4 августа, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 640 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 248490 военных.

Британская разведка объяснила использование Россией дронов для ударов по портам на Дунае

Саудовская Аравия проинформирует РФ о результатах мирного саммита Украины, - Politico

Издание отмечает, что встреча по вопросам мира в Украине станет "обольстительной перспективой" для принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, пытающегося укрепить свое влияние и имидж.

Япония будет просить Иран прекратить поставки оружия в Россию, - СМИ

По информации Reuters, министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан посетит Токио 6 августа, где встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

В ходе встречи будут говорить, в частности, и о войне в Украине. В частности, Кисида будет просить Иран прекратить поставки оружия России.

Россия снова попытается атаковать энергосистему, Украина готовится к этому

Такое заявление сделал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, россияне сейчас производят разведку, чтобы определить приоритетные объекты энергетической системы. Украина готовится к возможным атакам врага.

Поставлял оккупантам 80% патронов. Российскому олигарху Гиннеру сообщили о подозрении

В Украине объявили подозрение подсанкционному российскому олигарху, президенту футбольного клуба "ЦСКА" (Москва) Евгению Гиннеру, причастному к финансированию вооруженной агрессии РФ. По данным следствия, он построил в Крыму две теплоэлектростанции и поставлял армии кафиров 80% патронов.

В частности, после 24 февраля 2022 года Гинер как владелец российского "АО "КБАЛ им. Кошкина" дал указание менеджменту компании обеспечить бесперебойную поставку патронов для оккупантов.

В Украине выпустили новую монету в 10 гривен

Ко Дню Воздушных сил ВСУ Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету "ПВО - надежный щит Украины".

Это монета номиналом в 10 гривен, на которой изображен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Российские войска пытаются остановить наступление ВСУ на востоке , - Маляр

Как отметила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, для врага эпицентром боевых действий остается восточный фронт, там стратегические направления его наступления.

По ее словам, украинские бойцы отбивают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Там количество вражеских обстрелов увеличилось, идут тяжелые бои.

РФ не способна прорвать оборону Украины, поэтому истощает ее ударами дронов, - Генштаб Эстонии

Вооруженные силы РФ не способны совершить решающий прорыв позиций Украины. Потому они пытаются истощить украинскую экономику ударами дронов, считает полковник Генштаба Эстонии Март Вендла.

Запад считает, что Путин не изменит свой курс в войне против Украины до выборов в США, - CNN

Высшие чиновники США и Европы озабочены тем, что российский диктатор Владимир Путин учитывает президентские выборы в США в 2024 году в своем плане войны в Украине.

По их мнению, Путин надеется на поражение Джо Байдена в президентской гонке в следующем году, что заставит Соединенные Штаты сократить поддержку Украины и улучшит переговорную позицию России.

Правительство Болгарии одобрило поставки Украине примерно сотни БТР

Правительство Болгарии одобрило поставки в Украину почти сотни бронетранспортеров. Речь идет об одобрении проекта соглашения между МВД и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники.

Колобаранты в Крыму уже готовы к "жесту доброй воли", - Гуменюк

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", сейчас россияне пытаются создать на полуострове картинку, что они якобы там надолго. Но местные жители уже осознают, что эвакуированы семьи "чиновников", эвакуировано имущество.

Германия передала Украине новое военное оборудование и средства для разминирования

За последнюю неделю Украина получила от Германии два танка для разминирования WISENT 1. Ранее уже было передано четыре единицы такой техники. Также было доставлено 11 противоминных плугов для танков Т-72.

Литва анонсировала новую военную помощь Украине

В ближайшее время Литва передаст Украине зенитно-ракетные системы NASAMS, беспилотники, материально-техническое оборудование, детские кроватки и многое другое.

Кроме передачи военной техники, Литва также продолжит обучение украинских солдат, оказывать медицинскую помощь и реабилитацию, консультировать экспертов, вносить средства в международные фонды помощи Украине.

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