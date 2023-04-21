Підбирають тактику. Гуменюк розповіла про особливості атак РФ України дронами

"Більш дешевим способом, ніж ракети вони зараз атакують, оскільки економлять їх", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, наразі напрямки для ударів ворог використовує різні.

"Якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати з різних напрямків - північного, північно-західного, північно-східного", - додала вона.

Вона додала, що наразі окупанти саме підбирають тактику, яка буде для них найбільше ефективною. Але все ж таки 10, 12, 14, 15 дронів за одну атаку вони все одно використовують таким більш менш хвилеподібним способом.

"Тобто перша лінія виявляє ППО, де вона почне працювати, друга намагається влучити, третя вже атакує об’єкти інфраструктури, які є основними цілями", - додала Гуменюк.

Як повідомлялось, Росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе, якими вночі, 20 квітня, атакувала Україну.

Крім того, за даними представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, окупанти змінюють тактику масованих ракетних ударів по Україні. Наразі ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які важливі через контрнаступ українських сил.