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Подбирают тактику. Гуменюк рассказала об особенностях атак РФ Украины дронами

Фото: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ищут новую тактику при атаке дронов-камикадзе по Украине и они охотятся не просто на объекты критической инфраструктуры, а выискивают и силы, и средства ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Более дешевым способом, чем ракеты, они сейчас атакуют, поскольку экономят их", - отметила она.

По словам Гуменюк, сейчас направления для ударов враг использует разные.

"Если минувшие ночи они атаковали с направления Азовского моря, то сейчас они выискивают разные способы и пытаются атаковать по разным направлениям - северному, северо-западному, северо-восточному", - добавила она.

Она добавила, что сейчас оккупанты именно подбирают тактику, которая будет для них наиболее эффективной. Но все же 10, 12, 14, 15 дронов за одну атаку, они все равно используют таким более или менее волнообразным способом.

"То есть первая линия обнаруживает ПВО, где она начнет работать, вторая пытается попасть, третья уже атакует объекты инфраструктуры, которые являются основными целями", - добавила Гуменюк.

Как сообщалось, Россия получила новую партию иранских дронов-камикадзе, которыми ночью, 20 апреля, атаковала Украину.

Кроме того, по данным представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, оккупанты меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас враг взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских сил.

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