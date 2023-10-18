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Під Житомиром трапилась пожежа в будинку: там була многодітна родина, загинуло немовля

Фото: під Житомиром сталася пожежа у будинку, де перебувала багатодітна родина (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Бердичеві Житомирської області сталася пожежа в багатоповерхівці, де на той момент перебувала родина з дітьми. Двох з них вдалось врятувати, а півторамісячне немовля загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Ще до прибуття рятувальників власник квартири передав через вікно жінці, яка винаймала в нього кімнату, її двох дітей (2020 та 2022 р.н.) та сам зміг вибратися", - розповіли рятувальники.

Коли працівники ДСНС прибули на місце, квартира, розташована в дев'ятиповерхівці була повністю охоплена вогнем.

"Мати з дітьми перебувала на подвір’ї, однак повідомила, що всередині оселі знаходиться ще одна її маленька дитина", - додали в ДСНС.

Рятувальники зайшли в квартиру та в колисці виявили немовля.

"Півторамісячного хлопчика одразу винесли з палаючої будівлі. На жаль, він вже був без ознак життя", - констатували в відомстві, додавши, що наразі причини НП встановлюються.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області 7 жовтня через пожежу загинули двоє дітей, ще трьох було врятовано. Загалом у будинку на момент пожежі було 6 дітей, одна дівчинка вибігла з дому самостійно.

Крім того, в Києві стався вибух у багатоповерхівці 4 жовтня. На момент НП у квартирі, яка стала його епіцентром, перебувала родина з дітьми.

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