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Под Житомиром произошел пожар в доме: там была многодетная семья, погиб младенец

Фото: под Житомиром произошел пожар в доме, где находилась многодетная семья (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Бердичеве Житомирской области произошел пожар в многоэтажке, где в тот момент находилась семья с детьми. Двух из них удалось спасти, а полуторамесячный младенец погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Еще до прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двоих детей (2020 и 2022 г.р.) и сам смог выбраться", - рассказали спасатели.

Когда работники ГСЧС прибыли на место, квартира, расположенная в девятиэтажке, была полностью охвачена огнем.

"Мать с детьми находилась во дворе, однако сообщила, что внутри дома находится еще один его маленький ребенок", - добавили в ГСЧС.

Спасатели вошли в квартиру и в люльке обнаружили младенца.

"Полуторамесячного мальчика сразу вынесли из горящего здания. К сожалению, он уже был без признаков жизни", - констатировали в ведомстве, добавив, что причины ЧП устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области 7 октября из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены. Всего в доме на момент пожара находились 6 детей, одна девочка выбежала из дома самостоятельно.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке 4 октября. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

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