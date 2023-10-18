Под Житомиром произошел пожар в доме: там была многодетная семья, погиб младенец

"Еще до прибытия спасателей владелец квартиры передал через окно женщине, которая снимала у него комнату, ее двоих детей (2020 и 2022 г.р.) и сам смог выбраться", - рассказали спасатели.

Когда работники ГСЧС прибыли на место, квартира, расположенная в девятиэтажке, была полностью охвачена огнем.

"Мать с детьми находилась во дворе, однако сообщила, что внутри дома находится еще один его маленький ребенок", - добавили в ГСЧС.

Спасатели вошли в квартиру и в люльке обнаружили младенца.

"Полуторамесячного мальчика сразу вынесли из горящего здания. К сожалению, он уже был без признаков жизни", - констатировали в ведомстве, добавив, что причины ЧП устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области 7 октября из-за пожара погибли двое детей, еще трое были спасены. Всего в доме на момент пожара находились 6 детей, одна девочка выбежала из дома самостоятельно.

Кроме того, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке 4 октября. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.