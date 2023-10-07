У Вінницькій області через пожежу загинули діти

У Вінницькій області сьогодні, 7 жовтня, через пожежу загинуло двоє дітей, ще трьох було врятовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

За даними ДСНС, сьогодні, близько 17 години до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку у селі Верхівка.

Рятувальники повідомили, що загоряння сталося у квартирі на другому поверсі. Під час гасіння пожежі, надзвичайники виявили тіла двох братиків 2020 та 2023 року народження, без ознак життя.

Згодом з'ясувалося, що на момент виникнення загоряння, ув квартирі загалом знаходилося шестеро дітей.

Дванадцятирічна дівчинка із задимленого помешкання вибігла на вулицю самостійно.

Ще трьох малолітніх дітей, до прибуття підрозділу рятувальників, за допомогою драбини врятував сусід.

За словами рятувальників, він і побачив дим з вікна квартири та почув крики дітей.

Станом на 17:57 пожежу ліквідовано.

Пожежі та вибухи газу в Україні

Нагадаємо, у середу, 4 жовтня, у Києві стався вибух в багатоповерхівці. На момент НП у квартирі, що стала його епіцентром, знаходилась родина з дітьми.

Як з'ясували в ДСНС, у квартирі на третьому поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача.

Вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

Зауважимо, що нещодавно українців закликали запастись вогнегасниками.

Детальніше про те, навіщо тримати вдома вогнегасник можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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