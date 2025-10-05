Під завалами на Львівщині можуть перебувати люди, триває рятувальна операція, - Клименко

Міністр пояснив, що внаслідок масованого комбінованого удару ворога найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. Пошкоджено:

півтора десятка житлових будинків,

об’єкти енергетики,

онкологічний центр.

На Львівщині ворог знищив приватний будинок. Загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина.

"Попередньо є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники, триває розбір", - додав Клименко.

Тим часом у Запоріжжі від російської агресії загинула одна людина, понад десятеро - поранені.

ДСНС і поліція з перших хвилин - на місцях під високою загрозою повторних ударів. Максимум сил і підрозділів спрямовано на порятунок і допомогу постраждалим.

Загалом до ліквідації наслідків та фіксації злочинів залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських: вибухотехніки, слідчі, спеціальні аварійно-рятувальні загони, психологи, кінологи.

Рятувальники ліквідували 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки. Слідчі вже прийняли понад 250 заяв про руйнування у Запоріжжі та 140 - у Львові.

Люди лишились без світла

Через обстріли без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах.

Майже 400 пунктів незламності на базі поліцейських підрозділів уже працюють по всій країні. За необхідності будуть розгорнуті додаткові: там можна:

зігрітись,

підзарядити телефони,

отримати допомогу.

"Мета цих ударів очевидна - посіяти паніку напередодні зими, зокрема у віддалених від фронту регіонах. Але ми знаємо, як діяти. Україна вистоїть перед цим терором, як вистоює щодня", - пояснив він.