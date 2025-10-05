Під завалами на Львівщині можуть перебувати люди, триває рятувальна операція, - Клименко

Унаслідок масованого удару росіян по Львівщині зруйновано приватний будинок, загинули четверо людей, серед них 15-річна дівчина. Попередньо під завалами можуть залишатися люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Міністр пояснив, що внаслідок масованого комбінованого удару ворога найбільше постраждали Львівщина та Запоріжжя. Пошкоджено:
На Львівщині ворог знищив приватний будинок. Загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина.
"Попередньо є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники, триває розбір", - додав Клименко.
Тим часом у Запоріжжі від російської агресії загинула одна людина, понад десятеро - поранені.
ДСНС і поліція з перших хвилин - на місцях під високою загрозою повторних ударів. Максимум сил і підрозділів спрямовано на порятунок і допомогу постраждалим.
Загалом до ліквідації наслідків та фіксації злочинів залучено понад тисячу рятувальників і поліцейських: вибухотехніки, слідчі, спеціальні аварійно-рятувальні загони, психологи, кінологи.
Рятувальники ліквідували 10 з 13 пожеж, що виникли внаслідок атаки. Слідчі вже прийняли понад 250 заяв про руйнування у Запоріжжі та 140 - у Львові.
Через обстріли без електропостачання залишилися понад 110 тисяч абонентів у різних регіонах.
Майже 400 пунктів незламності на базі поліцейських підрозділів уже працюють по всій країні. За необхідності будуть розгорнуті додаткові: там можна:
"Мета цих ударів очевидна - посіяти паніку напередодні зими, зокрема у віддалених від фронту регіонах. Але ми знаємо, як діяти. Україна вистоїть перед цим терором, як вистоює щодня", - пояснив він.
Нагадаємо, що цієї ночі Росія здійснила масовану атаку по Україні. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів. Для ударів по місту та області ворог використав майже всі наявні в них види озброєння.
Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя.
Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.
Вночі удари завдали й по об’єктах критичної інфраструктури Івано-Франківщини.
Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.