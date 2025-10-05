Под завалами на Львовщине могут находиться люди, продолжается спасательная операция, - Клименко

Министр пояснил, что в результате массированного комбинированного удара врага больше всего пострадали Львовская область и Запорожье. Повреждены:

полтора десятка жилых домов,

объекты энергетики,

онкологический центр.

На Львовщине враг уничтожил частный дом. Погибли четыре человека, среди которых 15-летняя девушка.

"Предварительно есть информация о людях под завалами. На месте работают спасатели, продолжается разбор", - добавил Клименко.

Тем временем в Запорожье от российской агрессии погиб один человек, более десяти - ранены.

ГСЧС и полиция с первых минут - на местах под высокой угрозой повторных ударов. Максимум сил и подразделений направлено на спасение и помощь пострадавшим.

Всего к ликвидации последствий и фиксации преступлений привлечено более тысячи спасателей и полицейских: взрывотехники, следователи, специальные аварийно-спасательные отряды, психологи, кинологи.

Спасатели ликвидировали 10 из 13 пожаров, возникших в результате атаки. Следователи уже приняли более 250 заявлений о разрушениях в Запорожье и 140 - во Львове.

Люди остались без света

Из-за обстрелов без электроснабжения остались более 110 тысяч абонентов в разных регионах.

Почти 400 пунктов несокрушимости на базе полицейских подразделений уже работают по всей стране. При необходимости будут развернуты дополнительные: там можно:

согреться,

подзарядить телефоны,

получить помощь.

"Цель этих ударов очевидна - посеять панику накануне зимы, в частности в отдаленных от фронта регионах. Но мы знаем, как действовать. Украина выстоит перед этим террором, как выстоит каждый день", - пояснил он.