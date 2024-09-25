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Під завалами у Харкові може бути людина, з'явилось відео перших хвилин після атаки

Харків, Середа 25 вересня 2024 11:25
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Під завалами у Харкові може бути людина, з'явилось відео перших хвилин після атаки Фото: під завалами у Харкові після авіаударів РФ може бути людина (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами у Харкові після авіаудару по багатоповерхівці може бути людина. З'явились кадри перших хвилин після атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора обласного департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Івана Сокола в ефірі телемарафону, Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Якщо ми кажемо про багатоповерхівку, то там авіабомба влучила десь на межі 5-6 поверху. Зруйновані поверхи з 3 по 8. На даний момент там продовжуються роботи з ліквідації наслідків, розбори завалів. Є неперевірена інформація, що під завалами ще, на жаль, може знаходитися людина", - розповів Сокол.

Загалом, за його даними, більше ніж 45 будівель пошкоджені внаслідок авіаобстрілів, 36 людей постраждали.

"Три, на жаль, загинули. 17 були госпіталізовані від початку. На даний момент в лікарнях залишається 12 людей. Чотири, на жаль, у важкому стані перебувають у реанімації", - зазначив директор департаменту.

Відео перших хвилин після атаки РФ

Крім того, у поліції показали перші хвилини після вчорашнього влучання керованої бомби в багатоповерхівку.

"Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали", - розповів Білошицький.

Обстріли Харкова

Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову 24 вересня.

Прильоти було зафіксовано у кількох районах міста. Зокрема, під час удару по багатоповерхівці поранення отримали 28 людей, ще троє загинули.

Цього ж дня росіяни вдарили і по хлібопекарському підприємству Харкова. Одна людина загинула, ще вісім постраждали.

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