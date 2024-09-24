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РФ влучила ФАБом по хлібопекарському підприємству в Харкові: є загиблий та постраждалі

Вівторок 24 вересня 2024 19:22
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РФ влучила ФАБом по хлібопекарському підприємству в Харкові: є загиблий та постраждалі Фото: наслідки удару по підприємству у Харкові 24 вересня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень вівторка, 24 вересня, завдала удару по місту Харків. Росіяни влучили цивільному хлібопекарському підприємству у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За даними Синєгубова, в результаті удару по підприємству - одна людина загинула, а ще вісім постраждали.

"Обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500. Дані оновлюються", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація завдала масштабного удару по житловому району Харкова. В одному з районів було влучання у багатоповерхівку. Детально про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Фото: наслідки удару по підприємству у Харкові 24 вересня (t.me/synegubov)

Удари РФ по Україні

В ніч на 24 вересня у Києві та ряді областей України оголошувалась повітряна тривога через загрозу ракетних та дронових ударів.

За даними Повітряних сил, цієї ночі ворог застосував 81 дрон. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 66 одиниць.

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